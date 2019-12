El Consell de la Infància i l’Adolescència de Carcaixent tria el seu logotip

Connect on Linked in

Ahir es va celebrar una nova sessió plenària del Consell de la Infància i Adolescència de Carcaixent, l’òrgan màxim de participació democràtica dels xiquets, xiquetes i adolescents de la nostra localitat. La del dia d’ahir era la cinquena edició des de que es va constituir este òrgan al més de març que serveix de canal de comunicació amb l’administració per visibilitzar les demandes, necessitats i prioritats en els temes que afecten a la població més jove. La sessió va estar presidida per Teresa Oliver, regidora de Benestar Social de la que depèn l’àrea d’Infància.

Entre els assumptes que es van tractar ahir estava l’elecció d’un logotip per al Consell. Els consellers i conselleres van portar prop de 40 propostes dels seus centres per sotmetre-les a votació, de totes les presentades va guanyar el disseny realitzat per Guillem Pons Albelda, del Centre Maria Inmaculada.

Altre dels punts del dia tractats va ser la participació del Consell en l’Estratègia d’Infància i Adolescència, un pla per avançar en l’aplicació pràctica dels drets de les xiquetes, xiquets i adolescents que s’està realitzant des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Durant la sessió celebrada ahir es va reflexionar com es podria participar de l’estratègia a través de la posada en comú de les respostes d’uns formularis que els consellers i conselles havien emplenat amb els seus companys i companyes.

Seguint en la línia de col·laboració encetada en la campanya de Halloween del comerç local, ahir també es van presentar totes les activitats que s’han organitzat per a este Nadal i es va plantejar la col·laboració del Consell. Una de les principals funcions serà actuar com a jurat del concurs d’aparadors, on hauran de valorar elements com la decoració com la innovació, decoració, o simpatia. Per tancar la sessió, se’ls van escoltar les propostes i suggeriments.

El consell està constituït per 36 xiquets i xiquetes (18 titulars i 18 suplents) escollits per l’alumnat dels centres de Carcaixent. Les votacions per a triar la composició del Consell, prèvia presentació de candidatura, es van fer als centres educatius en desembre de 2018 on es van escollir dos representants per cada nivell educatiu (5é, 6é i 1r ESO) i centre, diferenciant entre el titular i el suplent. En la primera sessió celebrada en maig, es va escollir entre els integrants un secretari o secretària, moderador o moderadora i un dinamitzador o dinamitzadora.

Teresa Oliver, Regidora de Benestar Social, s’ha mostrat molt satisfeta per la implicació que estan mostrant tots els xiquets i xiquetes del Consell «amb la dinàmica del consell, se’ls introdueix en la cultura de la participació donant-los la possibilitat de decidir actuacions que afecten les seues condicions de vida tant a nivell individual com col·lectiu». La clau de l’èxit d’esta iniciativa, segons la regidora, està en que els i les integrants veuen materialitzades les seues propostes”la campanya de Halloween va resultar molt exitosa perquè van ser ells i elles les que van decidir qué volien fer, a l’igual que les activitats que es van realitzar el passat 22 de novembre en la Celebració del Dia Mundial de la Infància. Volem continuar en esta línia tractant aspectes tan importants com la seua participació a l’hora de la presa de decisions que els afecten directa o indirectament als xiquets i xiquetes de Carcaixent, algunes de les propostes ja han estat recollides i denoten una preocupació i interés per temes relacionats amb el medi ambient, la millora de parcs i jardins, seguretat vial o zones d’oci.”



Finalment, Teresa Oliver ha avançat que el proper mes de gener es realitzarà la pròxima sessió del Consell Municipal de la Infància i Adolescència (CMIA), «perquè l’objectiu d’este Equip de Govern és donar veu a tots/es els ciutadans i ciutadanes de Carcaixent, i els xiquets i xiquetes no sols seran ciutadans/es del futur, sinó que ja ho són al present».