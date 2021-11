El Consell de l’Audiovisual designa a Dolors López Alarcón com a vicepresidenta

Connect on Linked in

El CACV mostra la seua postura davant la nova Llei General de l’Audiovisual i reclama a l’Estat que “siga conseqüent amb el marc competencial autonòmic”

El Ple del CACV, reunit aquest matí en la Delegació del Consell a Castelló, ha acordat els termes conforme al que considera que deu modificara de la Llei de la CVMC

El Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, reunit aquest matí en la Delegació del Consell a Castelló, a la Casa dels Caragols, ha elegit a Dolors López Alarcón com a Vicepresidenta del Consell. L’exconsellera de l’antiga Ràdio Televisió Valenciana i expresidenta del Grup de Dones de COPEAM (Conferència Permanent de l’Audiovisual Mediterrani), assumeix la vicepresidència del CACV completant així la institució els seus òrgans directius.

Coincidint amb la celebració del Ple, l’organisme valencià ha fet pública la seua postura enfront de l’Avantprojecte de Llei General de l’Audiovisual. El CACV considera que la nova normativa de l’Estat “ha de tindre una mirada més àmplia i estratègica, conseqüent amb la descentralització” i reclama major atenció a la diversitat cultural i lingüística.

El CACV considera que els Consells Audiovisuals i les diverses entitats audiovisuals autonòmiques haurien de ser partícips dels organismes reguladors de l’Estat de manera que “es respecten els drets de la ciutadania amb una major democratització de l’àmbit de les autoritats independents reguladores” ha assenyalat José María Vidal, president del Consell de l’Audiovisual valencià. En aquest sentit el CACV proposa recuperar el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals així com la creació d’un Observatori Estatal de Mitjans Digitals, en coherència amb el que s’està desenvolupant a nivell europeu.

Així mateix per al CACV resulten insuficients les quotes establides en aquesta nova Llei, perquè les grans plataformes aposten per les produccions en llengües com el valencià-català, el basc o el gallec i espera que el finançament d’obra europea s’incremente i arribe per igual a totes les llengües oficials de l’Estat.

El Ple, que es va constituir el mes de juliol passat i s’ha reunit hui per primera vegada al complet a Castelló, amb tots els seus membres de manera presencial, ha abordat així mateix la reforma de la Llei 6/2016, de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

El president del Consell de l’Audiovisual ha assenyalat que “estem analitzant sobre quines bases hauria de modificar-se aquesta llei, que és clau no sols per al Consell de l’Audiovisual sinó per a tot audiovisual valencià en el seu conjunt”. José María Vidal compareixerà davant la comissió competent de les Corts la setmana vinent per a presentar la proposta.

Així mateix el CACV ha manifestat la seua preocupació perquè la indústria audiovisual valenciana i els mitjans de comunicació públics, com a motor d’aquest sector, tinguen el finançament adequat i necessari.

Projecte d’alfabetització en els mitjans de comunicació

El President del CACV ha avançat que la institució posarà en marxa els Premis ‘L’Audiovisual a l’Escola’, un concurs escolar per a treballar en l’alfabetització sobre els mitjans de comunicació, entre les xiquetes i xiquets. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que es desenvoluparà en col·laboració amb el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, és promoure el coneixement del llenguatge dels mitjans de comunicació així com el desenvolupament d’un sentit crític cap als seus continguts i cap a internet.

A més el Consell s’ha adherit al Pacte Digital parar la Protecció de les Persones, iniciativa posada en marxa per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

El Ple del CACV està format pel seu president, José María Vidal Beltrán, Dolors López Alarcón, com a vicepresidenta i els vocals, Empar Marco Estellés, Manuel Alberola Manero, Àlvar Peris Blanes, Anna Gimeno Berbegal i Carmen Carretón Ballester.