El Consell de les Dones i per la Igualtat de Mislata estableix les seues prioritats per a 2021

L’òrgan, presidit per l’alcalde i integrat per representants de totes les associacions de dones de la ciutat, celebra una sessió telemàtica per a posar en comú les accions que es duran a terme durant aquest exercici

Carlos F. Bielsa: “Aquesta pandèmia no pot parar la lluita per una igualtat real i una equiparació de drets en tots els àmbits. En polítiques d’igualtat, cap pas arrere”

El Consell de les Dones i per la Igualtat de Mislata s’ha reunit hui, de manera telemàtica a causa de la pandèmia, per a abordar les actuacions en matèria d’igualtat que es duran a terme a la ciutat durant aquest any. Al febrer de 2019 es constituïa a Mislata aquest òrgan de participació i canalització dels temes i situacions relacionats amb els drets de la dona i la transversalitat del principi d’Igualtat, i que actua al seu torn d’altaveu de suggeriments, reivindicacions i demandes que puguen tindre totes les dones del municipi.

L’òrgan, presidit per l’alcalde, Carlos F. Bielsa, integra a dos membres de cadascuna de les set associacions de dones existents a Mislata, així com al personal tècnic de la Casa de la dona, Policia Local, la vicealcaldessa María Luisa Martínez Mora i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmela Lapeña. Bielsa ha iniciat la reunió del consell agraint a totes les associacions de dones el seu esforç per seguir amb els seus projectes, malgrat les dificultats derivades de la crisi sanitària, i ha mostrat el total compromís del govern municipal a continuar impulsant polítiques d’igualtat perquè “aquesta pandèmia no pot parar la lluita per una igualtat real i una equiparació de drets en tots els àmbits: familiar, laboral, educatiu i legislatiu”.

El consell ha proposat el calendari d’accions i activitats per a 2021, posant el focus en dos moments concrets, les Jornades de la Dona al març i les Jornades contra la violència de gènere al novembre, que se celebraran adaptant-se a les condicions sanitàries del moment. Diferents campanyes de sensibilització de cara a tota la ciutadania s’intensificaran també en aquests pròxims mesos, marcats per una pandèmia que ha posat encara més de relleu tant les desigualtats socials com de gènere.

L’alcalde ha assegurat que des del consistori mantindran les subvencions per a enguany a totes les associacions de dones perquè continuen amb la seua labor, malgrat reduir les activitats a causa de la crisi sanitària; també s’ha confirmat la incorporació d’una agent més al programa VioGen de Policia Local que treballa per l’erradicació de la violència de gènere; i, a més, l’alcalde ha reiterat el seu compromís amb les associacions d’elaborar un inventari de noms de dones destacades que puga adoptar la llista de carrers de la ciutat.

La ciutat de Mislata s’ha convertit en els últims anys en un referent de Polítiques d’Igualtat gràcies a l’acció, la col·laboració i la defensa constant de l’apoderament de la dona, un treball que ha donat fruits tan importants com el Primer Pla d’Igualtat Municipal, que es va aprovar en 2018.