El Consell de Participació de Foios celebra la seua segona reunió

El Pressupost Participatiu comptarà amb 25.000 euros per a invertir

S’ha aprovat la creació del Consell de la Infància i Adolescència

La passada setmana, Foios va celebrar la segona reunió de l’any del Consell de Participació Ciutadana. La primera d’elles va tindre lloc a finals de maig, amb un format purament digital i va servir per a acordar que la meitat del pressupost inicial es destinaria a la partida Ajudes Covid-19. En aquesta segona reunió, el Consell ha acordat les iniciatives proposades per la ciutadania i la forma en què es repartirà la inversió. En total, hi ha 25.000 euros que aniran gastant-se en cadascuna de les propostes escollides, començant per la primera i continuant fins a esgotar-se els fons.



També es va aprovar la creació del Consell de la Infància i Adolescència, una iniciativa que busca donar veu a tots els xiquets i xiquetes de Foios.



Mónica Chirivella, regidora de participació, ha assenyalat «la importància de seguir treballant amb el Consell de Participació per poder portar a terme aquelles actuacions que el veïnat considera més importants per al seu municipi».



La reunió va tindre lloc al Saló d’Actes de l’Ajuntament i mantenint totes les mesures de seguretat.