Durant la cita que es va celebrar el passat 22 de gener al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alaquàs es tractaren diverses propostes d’actuació on la participació del Consell serà clau

El Consell de Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs ultima el programa d’activitats que marcaran la seua agenda per a l’exercici 2020. El passat 22 de gener es donaven cita amb l’equip de Govern de l’Ajuntament d’Alaquàs per posar en comú diverses iniciatives i proposar noves accions que durà a terme l’òrgan representatiu dels i les escolar d’Alaquàs.

Durant la jornada que es va celebrar al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alaquàs i on les i els membres del Consell van ser rebuts per l’Alcalde del municipi Toni Saura i l’equip de govern al complet, es van resoldre qüestions plantejades pels més menuts. A més, es van tractar noves iniciatives vinculades a les diverses regidories municipals, amb el plantejament de determinades accions on la participació del Consell serà clau: en matèria mediambiental es va parlar de la celebració del Dia de l’Arbre i la iniciativa de la plantació de nous exemplars. Pel que fa a la regidoria de Benestar Animal, es va planificar la nova edició de la campanya anual sobre animals de companyia. Entre altres aspectes s’abordaren qüestions com la millora i condicionament dels nous espais d’esplai amb la recent instal•lació de taulers de jocs als parcs municipals.

La cita tornarà a repetir-se per continuar analitzant cadascuna de les propostes plantejades i impulsar noves iniciatives com les que ja s’han vist materialitzades des de la creació del Consell en 2002. Un òrgan que va nàixer amb l’objectiu de dotar els i les més joves del municipi d’un marc per a expressar les seues preocupacions a mitjançant valoracions i propostes per ajudar en la millora d’Alaquàs.