El Consell denuncia la manca d’ajudes del Govern als afectats per la DANA mentre han de pagar IRPF i IVA

Una càrrega fiscal inassumible per a famílies i empreses

Eusebio Monzó

El Consell ha lamentat que els afectats per la riuada a la província de València hagen de fer front al pagament de l’IRPF i l’IVA sense haver rebut encara les ajudes promeses pel Govern d’Espanya. El secretari autonòmic d’Hisenda i Finançament, Eusebio Monzó, ha denunciat la “absoluta falta de sensibilitat” de l’Executiu central per exigir aquest esforç fiscal en un moment tan crític.

Els afectats, obligats a pagar abans de rebre ajudes

Monzó ha destacat que aquesta setmana s’ha procedit al cobrament del segon pagament ajornat de la Renda 2023 i del quart trimestre de l’IVA de 2024. “Milers de damnificats han vist com arribava abans a les seues comptes bancàries el cobrament del Ministeri d’Hisenda que les ajudes que el Govern de Pedro Sánchez havia promès”, ha denunciat.

El secretari autonòmic ha qualificat de “inaudit” que no s’hagen pres mesures per evitar aquesta situació, especialment quan molts valencians han perdut les seues cases i nombrosos negocis han quedat arrasats, sense possibilitat encara de reobrir.

Un cobrament indiscriminat sense tindre en compte la situació dels damnificats

Segons Monzó, l’impacte és especialment greu per a aquells ciutadans que han hagut de pagar de colp tant l’IRPF com l’IVA. “El més tràgic és que aquests càrrecs es facen junts i de manera indiscriminada a particulars i autònoms de les zones afectades, sense considerar si han rebut ja alguna ajuda, si han sigut indemnitzats pel Consorci de Compensació d’Assegurances o en quina situació personal es troben després de la catàstrofe”, ha subratllat.

El Consell exigeix més suport del Govern central

Monzó ha reclamat a l’Executiu que abandone el “tacticisme polític” i active un “suport efectiu” als damnificats, mitjançant l’agilitació de les indemnitzacions del Consorci de Compensació d’Assegurances, l’augment d’ajudes directes i l’establiment de totes les exempcions fiscals necessàries per facilitar la recuperació social i econòmica de les zones afectades.

Un esforç desproporcionat del Consell en comparació amb el Govern central

“El Pressupost General de l’Estat és 18 vegades superior al de la Generalitat Valenciana i, no obstant això, l’esforç desplegat pel Consell ha sigut molt més gran en termes proporcionals”, ha manifestat Monzó. En aquest sentit, ha ressaltat que el Consell ja ha destinat més de 337 milions d’euros als damnificats, representant un terç dels quasi 900 milions d’ajudes directes aprovades per la Generalitat. Per contra, del total de 2.129 milions abonats pel Govern central, 1.700 milions corresponen exclusivament a indemnitzacions del Consorci de Compensació d’Assegurances.

El Consell insisteix en la necessitat d’una resposta més contundent per part del Govern espanyol per garantir que els afectats puguen recuperar-se plenament de la tragèdia.