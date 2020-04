El Consell desplegarà quasi 2.000 efectius per a ajudar a complir el distanciament a les zones de major afluència de públic aquest cap de setmana

Connect on Linked in



Protecció Civil i la Creu Roja s’uniran a les forces i cossos de seguretat de l’Estat per a realitzar labors informatives i que no es produïsquen concentracions



Gabriela Bravo assegura que faran una “tasca pedagògica sobre el que es pot i no es pot fer de manera segura” i no recórrer a mesures coercitives ni sancions

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, a través de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, coordinarà el desplegament de quasi 2.000 efectius de Protecció Civil i Creu Roja que ajudaran en tasques informatives a les forces i cossos de seguretat de l’Estat per a ajudar a complir les normes de distanciament en les zones de major afluència de públic durant aquest cap de setmana.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha assegurat que el voluntariat de Protecció Civil i Creu Roja es desplegarà aquest cap de setmana en aquelles zones d’esplai on es puguen produir concentracions de gent i, especialment, en els passejos marítims i parcs.” Aquests efectius -en coordinació amb les policies locals “informaran la ciutadania sobre el que es pot i no es pot fer per a no haver de recórrer a mesures coercitives ni sancions”, ha dit la consellera.

Així, s’ha comunicat en la reunió que la consellera ha mantingut aquest divendres amb els caps de Policia Local dels municipis costaners més importants, així com amb els responsables de Protecció Civil i Creu Roja.

La decisió de desplegar aquest operatiu es va prendre dilluns passat en la reunió dels responsables autonòmics de Seguretat amb el ministre del ram a iniciativa de Bravo. “És precisament en les zones recreatives de l’interior i en els passejos marítims i els voltants costaners” on es poden donar concentracions “que hem d’evitar”, ha dit la consellera.

Per això, els voluntaris i voluntàries estaran “en punts estratègics de zones d’esplai per a ajudar i informar al fet que tots i totes complim les normes de seguretat durant les primeres jornades de relaxació del confinament que permet eixir a practicar esport o passejar després d’un mes i mig sense cap mena d’activitat social”.

Serà el Cempol (Centre de Coordinació de Policia Local de l’Agència Valenciana de Seguretat) l’encarregat de coordinar l’acció informativa amb especial incidència en les tres capitals de província i en els municipis de Gandia, Dénia, Sagunt, Benidorm, Cullera, Benicassim, Xàbea, Oropesa, Altea, Santa Pola, Guardamar del Segura, Orihuela, Alboraia, Peníscola, Sueca, Mislata i Xàtiva.

Per això, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà el desplegament 1.194 efectius de Protecció Civil (113 a Castelló, 535 a València i 543 a Alacant) i voluntaris de 74 agrupacions locals de Creu Roja (19 de Castelló, 26 de València i 28 d’Alacant) als quals se sumaran els 400 agents de la Unitat Adscrita a la Generalitat del Cos Nacional Policia.

Tot aqueix contingent tindrà especial presència en els més de 129 trams de platges urbanes i passejos amb les quals compta la Comunitat Valenciana repartides entre les 34 de la província de Castelló; les 31 de València i les 64 d’Alacant.