El Consell destina 11,5 milions d’euros més a atendre les sol·licituds d’ajuda de persones autònomes i treballadores en ERTO afectades per la pandèmia

El Ple del Consell ha aprovat un decret llei pel qual es destinen 11,5 milions d’euros més per a poder atendre totes les sol·licituds d’ajuda presentades per persones autònomes i treballadors i treballadores en ERTO, a causa de la crisi provocada per la pandèmia, que complisquen amb els requisits. La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ho ha explicat durant la roda de premsa posterior al Ple.

En concret, la quantitat aprovada es destinarà a finançar ajudes directes per a les persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia, amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social.

També per a sufragar les ajudes directes a persones treballadores afectades per expedients temporals de regulació d’ocupació (ERTO), derivats de la Covid-19, durant el període i condicions que determinen les bases reguladores.

D’altra banda, Oltra ha informat que el Consell ha aprovat també el decret que regula els efectes en matèria de personal de l’extinció del contracte de gestió concertada del servei de radiodiagnòstic, la gestió pública directa del qual torna a la Generalitat a partir del pròxim dimecres, 15 de desembre.