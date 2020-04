El Consell destina 3,1 milions d’euros per a la contractació de 14.000 tauletes i 700 rúteres per a garantir l’accés a l’educació a distancia

Connect on Linked in

Autoritza la contractació d’un servei de consultoria per a la posada en marxa d’una oficina tècnica de finançament i fons europeus

El Consell ha aprovat la contractació d’emergència, per 3,1 milions d’euros, de 14.000 tauletes amb connectivitat i 700 rúteres per a garantir l’accés a l’educació a distància durant el període en el qual persistisca la suspensió de l’activitat educativa presencial a conseqüència de l’estat d’alarma.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha explicat, en el transcurs de la roda de premsa després de la reunió setmanal del Govern valencià, que aquesta iniciativa està destinada “a les famílies amb menys recursos que no disposen dels mitjans necessaris perquè els seus fills i filles tinguen accés als continguts formatius”.

D’aquesta manera, el Consell ha donat el vistiplau a la contractació d’emergència d’aquests dispositius, de manera que “tots els xiquets i xiquetes puguen continuar amb la formació en igualtat de condicions, tenint accés als mitjans tecnològics tan necessaris en aquests moments”, ha destacat la vicepresidenta.

Assessorament sobre ajudes europees

D’altra banda, dins de les mesures acordades pel Consell per a fer front a la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19, el Govern valencià ha aprovat també la contractació d’emergència, per prop de 120.000 euros, del servei de consultoria per a la posada en marxa d’una oficina tècnica de finançament i fons europeus.

Oltra ha explicat que es tracta de “la posada en marxa d’una estructura de gestió i sol·licitud d’ajudes europees que aglutine totes les ajudes dirigides a pal·liar l’impacte provocat per aquesta pandèmia i susceptibles de ser cofinançades amb fons europeus”.

L’objectiu és, per tant, segons ha indicat la vicepresidenta, que aquest servei permeta “la gestió àgil d’una gran quantitat d’ajudes en poc temps” i facilite la seua sol·licitud “per part dels beneficiaris, d’acord amb els formularis de gestió simplificada”.