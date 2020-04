El Consell destina 33 milions d’euros en ajudes per a persones afectades per ERTE i per reducció de jornada per a la conciliació familiar

Print This Post

–Ratifica la resolució de la Conselleria d’Igualtat per a disposar de recursos socials i sociosanitaris independentment de la seua titularitat

– Aprova la contractació d’emergència per al subministrament d’aliments a l’alumnat beneficiari de beca o ajuda per raó de renda

El Consell ha aprovat el decret llei d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques, per valor de 33 milions d’euros, a les persones treballadores afectades per Expedient de Regulació d’Ocupació (ERTE) i a les quals han reduït la seua jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha comparegut en roda de premsa després de la reunió setmanal del Govern valencià, ha destacat que aquesta mesura pretén “atenuar els efectes de la brusca disminució d’ingressos de les persones afectades per aquestes situacions”.

“Aquestes ajudes -ha continuat la vicepresidenta- van en la mateixa línia que les ajudes als treballadors i treballadores autònomes”, de manera que persegueixen “reduir els efectes econòmics negatius que aquesta situació està generant en el conjunt de treballadors i treballadores”.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha explicat que les ajudes, que compten amb un pressupost de 33 milions d’euros, es distribuiran de dues maneres.

D’una banda, es destinaran 30 milions d’euros per a les persones treballadores afectades per ERTE a conseqüència de la suspensió total del contracte de treball, per a les quals es preveu una ajuda individualitzada de 150 euros. La tramitació d’aquestes ajudes correspondrà a l’Agència Tributària.

Per una altra, la vicepresidenta ha assenyalat que es preveu una dotació global de 3 milions d’euros “per als treballadors i treballadores que hagen exercit els drets de reducció total o del 50% o més la seua jornada laboral per a l’atenció de xiquets, xiquetes i adolescents; persones majors o persones dependents al seu càrrec”.

L’ajuda individualitzada serà de 600 euros, si la reducció de la jornada és d’entre el 81 i el 100%; 450 euros, si la reducció és d’entre el 61 i el 80%; i de 300 euros, si és d’entre el 50 i el 60%. La tramitació correspondrà a Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Durant la seua intervenció, la portaveu del Consell ha manifestat, en nom del Govern valencià, el seu “agraïment, força i esperança” a tota la ciutadania de la Comunitat Valenciana i ha demanat també “responsabilitat” perquè, encara estant per Setmana Santa, “és molt important que complim les normes de confinament” i que no es facen desplaçaments “que no estiguen justificats”.

Recursos socials i sociosanitaris

Entre les mesures acordades pel Ple del Consell per a fer front a la COVID-19, el Govern valencià ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives del 3 d’abril, per la qual es confirmen mesures extraordinàries de gestió dels serveis socials i socisanitarios en salvaguarda de les persones més vulnerables i s’estableixen noves mesures preventives per a assegurar la prestació d’aquests serveis.

Oltra ha explicat que, amb aquesta mesura, “es pretén posar a la disposició de la Generalitat els mitjans i recursos socials o sociosanitaris d’altres administracions públiques i entitats privades en funció de les necessitats que vagen sorgint”.

D’aquesta manera, la reorganització dels efectius socials i sociosanitaris persegueix “atendre la població de major risc i més vulnerable, protegir-la i combatre l’expansió de la malaltia”, ha insistit la vicepresidenta.

Aliments per a 59.000 estudiants

D’altra banda, el Consell ha donat el vistiplau a la declaració d’emergència de la contractació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al subministrament d’aliments a l’alumnat beneficiari de beca o ajuda per raó de renda.

La portaveu del Consell ha indicat que aquesta mesura, que compta amb un pressupost de 3,5 milions d’euros, “garanteix el servei de menjador de prop de 59.000 alumnes i alumnes”.

Posada en valor del sector agrícola

El Consell, així mateix, ha aprovat la contractació d’emergència d’una campanya divulgativa que ha dut a terme la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre el subministrament d’aliments durant l’estat d’alarma.

La vicepresidenta ha destacat que “aquests dies ens estan servint, entre altres coses, per a adonar-nos de moltes tasques que són essencials en el dia a dia per a cuidar-nos, però, també, per a facilitar-nos la vida”.

Per aquest motiu, la Conselleria d’Agricultura ha elaborat un vídeo promocional en el qual “s’agraeix i posa en valor una tasca fonamental: la de totes aquelles persones que treballen en l’agricultura, la ramaderia i la pesca al llarg del nostre territori, que continuen esforçant-se dia rere dia, sense descans, per a alimentar-nos i gaudim amb productes frescos i de proximitat”, ha explicat Oltra.