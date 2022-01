El Consell destinarà 14,2 milions per a convertir la bioplanta de Caudete en referent mundial de lluita biològica contra les plagues

Connect on Linked in

El Consell invertirà 14,2 milions d’euros per a convertir la bioplanta de Caudete de las Fuentes (València) en un centre de referència mundial en la lluita biològica contra les plagues.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, han visitat aquest dimarts aquest Centre de Control Biològic de Plagues per a conéixer els detalls del projecte constructiu, que inclou construir una nova planta, renovar l’equipament, implantar sistemes d’automatització i robotització, així com disposar d’equips de producció d’energia renovable i millora de l’eficiència energètica.

Està previst que les obres comencen enguany i la construcció d’un nou edifici a Caudete fa necessari també alçar un nou evolucionari a Elx i ampliar amb un nou edifici les instal·lacions de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, a Moncada, per a poder atendre l’increment de la producció de larves.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà ha subratllat que s’està, per tant, davant un “gran dia” tant per al Govern valencià com per al sector citrícola,

És fonamental per al Consell contribuir a generar el millor escenari possible per al desenvolupament per al sector primari combatent les plagues amb criteris de respecte mediambiental.