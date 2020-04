El Consell disposa de fins a 4.000 places hoteleres per al personal de Seguretat i Emergències en les tres provincias

Connect on Linked in

– Gabriela Bravo i Arcadi España articulen un protocol perquè els efectius en situació de major risc o amb familiars vulnerables s’aïllen voluntàriament en establiments turístics



– La Generalitat estén l’oferiment a les forces i cossos de seguretat de l’Estat que així ho sol·liciten

El Consell disposa de fins a 4.000 places d’hotel i apartaments per al personal d’Emergències i Protecció Civil repartits entre les tres províncies. Aquests allotjaments -que ja estan a la disposició del personal sanitari- també podran ser utilitzats pels efectius d’aquests serveis que treballen en situacions de major risc o tenen familiars vulnerables i podran aïllar-se en aquests establiments voluntàriament.

Aquesta iniciativa s’estén també a professionals d’aquests sectors que, si treballen lluny del seu domicili habitual, necessiten allotjament i a les forces i cossos de seguretat de l’Estat que així ho sol·liciten.

Així s’ha decidit aquest dijous en una reunió que, per videoconferència, han mantingut la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, el departament de la qual coordina la disponibilitat de les places hoteleres en la Comunitat Valenciana. En la trobada també han participat els responsables de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i representants de la Conselleria de Sanitat.

En la reunió s’ha analitzat la situació dels i les professionals dels serveis d’Emergències, així com de policies dels tres cossos (Nacional, Autonòmica i Local) guàrdies civils, bombers i agents de protecció civil perquè, una vegada finalitzats els seus torns de treball en els quals han estat en situacions de major risc per contagi del COVID-19, puguen allotjar-se en aquests establiments turístics de manera voluntària.

Tal com ha explicat, “proporcionarem allotjament al personal d’Emergències i Protecció Civil, així com a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, en hotels medicalizados i apartaments perquè els i les professionals que es veuen obligats a treballar en situacions de risc, o aquells que donen positiu per COVID-19, disposen de les mesures necessàries per a protegir-se i evitar possibles contagis a les seues famílies”.

Per part seua, Arcadi España ha ressaltat que “oferir facilitats al personal sanitari, així com al personal d’emergència i seguretat, als quals cal agrair la seua professionalitat i dedicació incansable en aquests moments, és una prioritat per al Govern valencià i, des de la Generalitat, continuarem treballant per a cuidar a tots els professionals que ens cuiden i protegeixen en aquesta crisi sanitària”.