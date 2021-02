El Consell dóna suport a la democratització de l’accés al tractament de la COVID-19 en tot el món

Connect on Linked in

Instarà el Govern d’Espanya a donar suport a aquesta proposta en l’Organització Mundial del Comerç que se celebra al març

El Govern valencià s’uneix a la petició de l’OMS de contindre i tractar la pandèmia en tot el planeta

El Ple del Consell ha aprovat una declaració institucional amb la qual se suma a la proposta d’Amnistia Internacional de democratitzar l’accés al tractament de la COVID-19 a tot el món i que s’impose la perspectiva dels Drets Humans per a garantir l’accés universal a la salut.

D’aquesta manera, el Consell ratifica el seu suport a la petició de la Comissió Mixta d’Atenció i Acolliment a Persones Refugiades i Desplaçades, en la qual està representada la Generalitat i entitats del tercer sector especialitzades en migració, asil i Drets Humans, d’unir-se a la proposta d’Amnistia Internacional tal com es va declarar després de la reunió mantinguda el passat 17 de febrer.

El text del Consell planteja l’exempció de les disposicions de l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual (ADPIC) relacionats amb el Comerç per a la prevenció, la contenció i el tractament de la COVID-19.

En aquest sentit, la declaració institucional recull el compromís del Govern valencià d’instar el Govern d’Espanya a donar suport a la proposta d’aquesta exempció en la pròxima reunió de l’Organització Mundial del Comerç que se celebrarà els dies 10 i 11 de març de 2021.

Així mateix, el Consell incideix en el sentiment majoritari de la societat valenciana que durant els llargs mesos d’aquesta pandèmia ha defensat que d’aquesta situació havíem d’eixir millors persones i amb una societat més cohesionada i justa.

El text destaca també el temps rècord en el qual s’ha aconseguit disposar de diferents vacunes per a fer front al coronavirus. No obstant això, l’actual escassetat mundial de vacunes i la falta d’agència pública mundial ha impulsat diferents acords entre els països rics i la indústria privada farmacèutica per a la compra anticipada de milers de milions de dosis de les vacunes per a la seua població, excloent a població dels països empobrits.

L’escassetat de vacunes, exposa la declaració institucional, s’ha vist agreujada per les proteccions a la propietat intel·lectual que limiten la fabricació i subministrament d’aquestes i que no ha proporcionat els productes COVID-19 en quantitats suficients als qui més ho necessiten en el moment oportú.

En un context d’emergència sanitària, els contrapesos existents de flexibilitat no són suficients ni àgils, com ja denuncia la comunitat científica, perquè requereix aplicar-se cas per cas i aconsegueix només diferents aspectes de la propietat intel·lectual, com les patents, els drets d’autor, disseny industrial o la informació no divulgades.

Per aquest motiu, el Consell s’uneix a la denúncia del director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l’egoisme d’uns pocs països respecte a les vacunes, i com és necessari, a part de la perspectiva dels Drets Humans que cal salvaguardar, contindre i tractar la pandèmia en tot el planeta com a solució enfront de la crisi de salut pública mundial que s’està vivint.