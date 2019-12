El Consell dona suport a les persones amb diversitat funcional

Print This Post

Hi ha aprovat unes subvencions per valor de 24 milions d’euros per al foment de l’ocupació.

El Consell ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a 2020 per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l’ús de persones amb diversitat funcional en centres especials d’ocupació i enclavaments laborals.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha comparegut en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern Valencià, ha indicat que la dotació pressupostària prevista per a 2020 és de 24 milions d’euros, ampliable posteriorment, “per al finançament del cost salarial corresponent als llocs de treball ocupats per aquestes persones”.

D’aquesta manera, es contemplen ajudes de 23,9 milions, corresponents a fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per a projectes d’inserció laboral en Centres Especials d’Ocupació per al finançament parcial dels costos salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat.

Es destinen també 400.000 euros en ajudes a projectes d’inserció laboral en CEE per a finançar els costos indirectes corresponents a l’informe auditor; 30.000 euros per al trànsit a empresa ordinària i 50.000 euros per a finançar els costos d’adaptació de llocs de treball en CEE i empreses ordinàries que contracten personal amb diversitat funcional o discapacitat procedents d’un enclavament laboral.