El Consell Escolar de Godella decideix mantindre els dies 17 i 18 de març com a festius

El Consell Escolar de Godella, baix la presidència de la regidora Teresa Bueso, ha decidit mantindre els dies 17 i 18 de març com a festius després de la reunió mantinguda durant el matí de hui en la qual ha estat representada la comunitat educativa, les associacions de pares i mares de l’alumnat i els sindicats.

Després de la compareixença del president de la Generalitat, Ximo Puig, en la qual recomanava la modificació dels dies festius de les festes falleres, ja que enguany no se celebraran les festes en honor a Sant Josep, el Consell Escolar de Godella ha decidit, per unanimitat, no modificar la condició de festius dels dies 17 i 18 de març.

Teresa Bueso, regidora d’Educació, ha explicat els motius pels quals s’ha convocat al Consell Escolar de Godella: “Com a conseqüència de la situació sanitària originada per la COVID-19 i la recomanació donada pel president Puig, hem convocat el Consell Escolar Municipal, ja que és l’òrgan que decideix els festius escolars del municipi”.

“Després de la votació oportuna, s’ha decidit mantindre els festius de la Setmana Fallera tal com es va acordar a principis del curs escolar i que l’alumnat no tinga classe durant els dies 17 i 18 de març”, ha agregat la regidora.