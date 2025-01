El Consell Escolar de Quart de Poblet rebutja la Llei de Llibertat Educativa i defensa el model actual

“La normativa vulnera els drets de la infància i contradéix lleis de rang superior com l’Estatut i la Constitució”

El Consell Escolar de Quart de Poblet ha pres una posició clara i contundent contra la recent Llei de Llibertat Educativa (Llei 1/2024) impulsada per la Generalitat, considerant que aquesta vulnera els drets de la infància i incompleix normes superiors com l’Estatut d’Autonomia, la Constitució Espanyola i la Convenció sobre els Drets del Xiquet.

El rebuig del Consell Escolar també s’estén al Projecte d’Orde que preveu una consulta a les famílies per decidir la proporció d’assignatures vehiculades en valencià o castellà. Aquesta proposta és vista com un risc per al model educatiu consolidat al municipi, que actualment garanteix el domini de les dues llengües oficials sense generar conflictes lingüístics.

Argumentacions clau del Consell Escolar:

Drets de la infància: La nova llei vulnera la Llei de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana, que estableix que l’interès superior dels menors preval sobre qualsevol altre interès.

La nova llei vulnera la Llei de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana, que estableix que l’interès superior dels menors preval sobre qualsevol altre interès. Lleis de rang superior: L’Estatut d’Autonomia i la Constitució Espanyola garanteixen el coneixement i ús de les dues llengües oficials, un principi que podria perillar amb la flexibilitat proposada en la nova llei.

L’Estatut d’Autonomia i la Constitució Espanyola garanteixen el coneixement i ús de les dues llengües oficials, un principi que podria perillar amb la flexibilitat proposada en la nova llei. Risc de conflicte lingüístic: La consulta a les famílies podria fracturar l’harmonia lingüística a les aules i la comunitat educativa, segons la regidora d’Educació, Consue Campos.

El Consell Escolar aposta per mantindre el model educatiu actual, que ha demostrat la seua eficàcia al municipi. Aquesta postura ha estat secundada per entitats com Escola Valenciana, El Guaix i la Plataforma de Famílies pel Valencià. L’objectiu comú és assegurar un sistema educatiu inclusiu que fomente la llengua pròpia sense limitar la llibertat d’elecció ni generar desigualtats.