El Consell Escolar Municipal de Carlet manté els dies 17 i 18 de març de vacances escolars

Després de les recomanacions de la Presidència de la Generalitat respecte a convertir els dies festius de falles en lectius, hui s’ha reunit telemàticament el Consell Escolar Municipal per tractar este tema.



Recordem que al juliol el Consell Escolar Municipal va establir per unanimitat els dies 7 de desembre i 17 i 18 de març com a festius al nostre calendari escolar. Aleshores hui s’ha debatut sobre si continuar amb els dies 17 i 18 com a festius a Carlet.



El Consell Escolar Municipal ha decidit, per 13 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions, mantindre els dies 17 i 18 de març com a festius, tal com s’havia consensuat al juliol.

El Consell escolar compta amb representants dels 6 centres educatius de Carlet, tant dels claustres de professorat, les AMPA, sindicats, l’inspector educatiu i 2 regidores de l’Ajuntament de Carlet.



Aleshores l’Ajuntament de Carlet informa que el professorat i l’alumnat adscrit als centres de Carlet tindrà eixos dies festius. Per tant, el calendari escolar es queda com estava.