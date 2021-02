El Consell estableix mesures urgents per a impulsar obres i infraestructures sanitàries i sociosanitàries necessàries per a fer front a la COVID-19

Print This Post

Es declaren d’interés general les activitats, obres i infraestructures sanitàries, de tractament de residus sanitaris i de serveis socials

El Consell ha aprovat el decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents per a impulsar l’execució d’obres i infraestructures necessàries per a poder fer front a les necessitats creades per la pandèmia de COVID-19.

En concret, es declaren d’interés d’interés general totes les activitats, obres i infraestructures sanitàries, de tractament de residus sanitaris i de serveis socials de titularitat de la Generalitat o del seu sector públic.

En particular, es declaren d’interés general les relatives a hospitals, centres sanitaris integrats, centres de salut, consultoris d’atenció primària, centres d’especialitats, centres de transfusió i unitats de salut mental, instituts de medicina legal i instal·lacions de recollida, transport, transferència i tractament de residus sanitaris, pròpies o contractades.

Així mateix, també es declaren particularment d’interés general les activitats, obres i infraestructures sanitàries referents a residències, habitatges i centres de caràcter diürn, nocturn i ambulatori del sistema públic valencià de serveis socials.

El text legal argumenta que l'”excepcional gravetat i profunditat” de la crisi sanitària que està travessant la Comunitat Valenciana, igual que la resta d’autonomies i països de l’entorn, “exigeix que es remoguen amb la major urgència possible qualsevol obstacle que puga entorpir la posada en marxa i el desenvolupament de les mesures de recuperació i, especialment, dels projectes d’infraestructures en l’àmbit sanitari, de tractament de residus sanitaris i de serveis socials”.

En aquest sentit, es considera que concorren les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que faculten al Consell a aprovar aquest decret llei.