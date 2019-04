El Consell ha iniciat les actuacions per pal·liar els danys que va causar la pluja.

Connect on Linked in

A la roda de premsa es va parlar també sobre la modernització d’infraestructures en l’àrea industrial d’Almussafes i l’aprovació del decret pel qual es regula l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha indicat, a la roda de premsa, després de la reunió setmanal amb el Govern Valencià, que s’han iniciat les actuacions per a pal·liar els danys produïts per les pluges que van tenir lloc el passat 18 i 22 d’abril. Oltra ha destacat que “cal començar les accions per a aconseguir, al més prompte possible, la volta a la normalitat de les zones que s’han vist afectades”.

Per altra banda, s’ha aprofitat també per a parlar altres temes. L’òrgan ha autoritzat la modernització d’infraestructures en l’àrea industrial d’Almussafes i l’execució de projectes de desenvolupament experimental i d’inversions productives sostenibles en Ford Espanya.

Per últim, el Consell aprova el decret pel qual es regula l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics.

Unes noves iniciatives que estan duent-se a terme i que pretenen obtenir bon resultat.