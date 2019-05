El Consell i els sindicats agraris cooperen en la campanya de prevenció d’incendis forestals

Connect on Linked in

S’inicien les sessions de treball en el marc de la campanya de conscienciació i sensibilització dirigida al sector agrícola



La Unió de Llauradors, AVA-Asaja i la Conselleria manifesten la idoneïtat de la campanya i acorden la seua col·laboració





El secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Fran Quesada, ha mantingut la primera d’una sèrie de sessions de treball que la Conselleria té prevista amb els sindicats agraris, en el marc de la campanya de conscienciació i sensibilització en matèria de prevenció d’incendis forestals dirigida al sector.



En aquesta primera reunió han participat també la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, Delia Álvarez, i dos representants dels sindicats agraris de la Unió de Llauradors i Ramaders i de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA). Ambdues entitats han acollit la idoneïtat i necessitat de la campanya, i han mostrat la seua adhesió i col·laboració amb aquesta.



Fran Quesada ha volgut destacar “la voluntat de col·laboració i participació en la campanya, així com la necessitat de fer visible les diferents alternatives a la crema en el sector agrari”. A més, ha posat en valor “la retroalimentació d’informació entre el sector i l’Administració, així com el compromís de la Conselleria a avaluar econòmicament les diferents alternatives que redunden principalment en benefici de l’agricultura i del medi ambient”.



Les pròximes sessions, en les quals participaran tots els actors del sector agrari valencià (cooperatives agràries, agricultors, Consells Agraris Municipals i cambres agràries, IVIA, oficines comarcals agràries i de medi ambient, estacions experimentals agràries, Universitat Miguel Hernández, consorcis i mancomunitats de gestió de residus urbans, cicles formatius de la família professional agrària, Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, etc), es desenvoluparan al llarg de la primera quinzena del mes de juny per a treballar diferents alternatives a l’ús agrícola del foc.



Després de l’èxit de la campanya de 2018, la Conselleria planteja per a l’any 2019 dur a terme un nou procés amb l’objectiu de dissenyar, de manera concertada, un manual de bones pràctiques i una guia d’implementació de projectes alternatius que permeten posar en marxa, de manera transversal en tot el territori valencià, iniciatives de valorització dels residus agraris.