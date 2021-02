El Consell impulsa un autobús llançadora que connecta l’Horta i València, amb eixida des d’Albal

Connect on Linked in

El conseller Arcadi España ha presentat aquesta nova línia que augmenta un 30% l’oferta de transport públic en les localitats d’Albal, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Massanassa i Paiporta

Entrarà en funcionament el pròxim 1 de març i, en unes setmanes també s’implantarà el Bo 10 que comporta una reducció del bitllet senzill del 50% per a aquesta zona

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), posarà en funcionament dilluns que ve 1 de març, una nova línia de MetroBus que connectarà Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar i Benetússer amb l’estació de metro de Paiporta, segons ha anunciat hui el Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilidad, Arcadi España al costat del director gerent de ATMV, Manuel Martínez.



La presentació ha tingut lloc a Albal, en el mateix punt des d’on partirà l’autobús llançadora, “un projecte històric”, en paraules de l’alcalde de la localitat amfitriona, Ramón Marí. En l’acte han participat els seus homòlegs de Massanassa, Paco Comes; de Catarroja, Jesús Monzó; d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín.



El President de l’Executiu d’Albal s’ha avançat ja al futur i hui ha plantejat al conseller la necessitat d’ampliar el recorregut de la línia fins a la futura estació del municipi, ara en construcció i que estarà acabada a la fi d’any, “suposarà un important avanç de les comunicacions no sols amb la comarca i València, sinó amb els usuaris de la línia de tren procedents de Xátiva i Gandia”, ha matisat Marí.



Arcadi España ha assenyalat que “és una iniciativa de la Generalitat i de la ATMV per a connectar tots els municipis de l’àrea no sols d’una forma radial, que tots confluïsquen a València, sinó també intercomunicar-los entre ells perquè es puga anar d’una localitat a una altra, és una nova visió del transport públic que potenciarem”. Per part seua, Manuel Martínez posa en valor la iniciativa, “que dóna resposta a una demanda dels alcaldes de la zona i que ve a millorar les línies i l’oferta”. Segons el director de la ATMV “la pandèmia ha reduït la demanda en un 50%” i des de la seua àrea- assegura- “continuarem fomentant el transport públic i llevar la por que s’ha agafat per possibles contagis”. Martínez insisteix que no s’han produït i que són dades avalades per informes d’àmbit europeu.



ELS CONSISTORIS APLAUDEIXEN LA INCIATIVA

Tots els alcaldes de la comarca han valorat de manera positiva la posada en marxa d’aquesta nova línia i han agraït la ràpida resposta a una petició que es va elevar en ple estat d’alarma, a causa de la preocupació que els usuaris traslladaven als consistoris, per la pandèmia i la massificació en els autobusos. La reivindicació va ser unànime i també va sorgir a Albal.



PER UNA COMARCA VERTEBRADA

El projecte de hui se suma a la posada en marxa del corredor Xirivella, Aldaia, Alaquàs, incrementa un 30% l’oferta de transport públic a l’Horta Sud i permet la connexió entre tots els seus pobles, fins ara, impossible. Permetrà la connexió entre Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Benetússer i Paiporta, on tindrà l’última parada en l’estació de metro i per tant, connectarà aquests municipis amb la xarxa de Metrovalencia.

La línia compta amb un total de 31 expedicions d’anada i 31 de tornada i una duració total de trajecte de 30-35 minuts. El servei, que serà explotat amb dos autobusos i una freqüència de 35 minuts, començarà a Albal a les 5.25 del matí i a Paiporta a les 6.00 del matí, i acabarà a les 23.30 hores a Paiporta i a les 0.15 a Albal. L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha manifestat la seua alegria, “era una línia molt esperada”.

El conseller s’ha compromés a millorar les freqüències de metre en aquesta localitat.

Per part seua, el primer edil de Catarroja, Jesús Monzó, ha recordat, “que com no ha arribat el metre promés, la nova línia dóna resposta i vincula als pobles de l’Horta Sud que pertanyíem a la mateixa comarca però estàvem desconnectats i sense vertebrar”. L’alcalde ha traslladat a Arcadi España que reconsidere l’ampliació de la Pista Silla i que incloga entre els seus projectes una passarel·la que unisca la seua localitat amb el Parc Natural de l’Albufera, “si alguna cosa de positiu extraiem de la pandèmia és que la ciutadania ha pogut gaudir dels paratges naturals més pròxims”.



El RECORREGUT

L’autobús farà parada en 20 estacions, partirà des de la Plaça del Jardí d’Albal, passarà pel Camí Real de Catarroja, l’avinguda Blasco Ibáñez de Massanassa, l’avinguda de Torrent d’Alfafar i el Camí Nou de Benetússer per a prendre la rotonda de la CV-407 cap al Carrer València de Paiporta i continuar fins a l’estació de metro.



EL BO 10

Per a la utilització del servei estan disponibles tots els títols de la ATMV, així com el futur Bono10 que tindrà un cost de 7,20 euros, que comporta una reducció del preu del bitllet de 50%, ja que el viatge costa 0,72 euros. També es pot adquirir un bitllet senzill amb un import de 1,45 euros. Així mateix, està disponible el bonotransbordo AB per a poder transbordar i anar a València a un preu de 15,5 euros, o el futur bonotransbordo d’una zona que permetrà anar a Torrent per 9 euros.

