El Consell inicia les actuacions per a pal·liar els danys produïts per les pluges d’agost i principis de setembre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La vicepresidenta i Portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha informat que el Consell ha acordat l’inici de les actuacions per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges produïdes en la Comunitat Valenciana els dies 29, 30 i 31 d’agost i l’1 i 2 de setembre, “amb la finalitat d’aconseguir, com més prompte millor, la volta a la normalitat en les zones que s’han vist afectades”.

Oltra ha explicat que, amb aquest acord, s’inicia el procés perquè els municipis afectats presenten les estimacions de danys en infraestructures i béns públics afectats.

La vicepresidenta ha traslladat l’agraïment del Consell a totes les persones que han ajudat en esta situació d’emergència a evitar danys majors, però fonamentalment, a salvaguardar la seguretat de les persones.