El Consell invertirà 240 milions d’euros per a lluitar contra el despoblament

Els municipis en situació de risc financer podran traspassar sol i actius immobilitzats per la GVA amb l’objectiu d’obtenir liquiditat destinada a sanejar comptes.

El Consell ha aprovat el decret llei pel qual es fixen mesures contra el despoblament i el rescat de municipis amb especials dificultats financeres, pla al qual la Generalitat te previst destinar 240 milions d’euros fins a 2023.

Davant la situació d’especial dificultat i risc financer que pateixen algunes entitats locals, el Consell ha considerat urgent la necessitat d’adoptar estes mesures, de forma que puguen ser aplicades de forma imminent, incorporant-se als pressupostos de l’exercici 2019 i garantit així el manteniment dels serveis públics locals.

Entre les mesures incloses en este decret llei cal destacar que, amb l’objectiu de facilitar que els municipis en situació de risc financer puguen obtenir ingressos i millorar els seus comptes, es contempla la possibilitat que estes localitats puguen traspassar sol o actius immobilitzats a la Generalitat.

Per altra banda, el decret llei contempla el finançament de la despesa corrent de les entitats locals que tinguen especials dificultats per a la presentació de serveis públics, així com el cofinançament de la càrrega financera dels municipis que tinguen un nivell de deute superior al 110% dels seus ingressos corrents liquidats.