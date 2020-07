El Consell invertix 700.000 euros en Cullera per a dragar la desembocadura del Xúquer

Print This Post

El govern autonòmic anuncia una bonificació del 50% en les taxes i cànons portuaris com a mesura d’alleujament fiscal front als efectes de la Covid-19



El Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha visitat el port de Cullera on ha estat acompanyat pel primer edilde la localitat, Jordi Mayor, i dels responsables de la Confraria de Pescadors i el Club Nàutic.

El Consell efectua una inversió de més de 700.000 euros en Cullera per a dragar la desembocadura del riu Xúquer. Treballs fonamentals per a facilitar l’accés de les embarcacions tant al port esportiu com al pesquer de la ciutat

A més el conseller ha trasllat una altra de les mesures d’alleujament fiscal front als efectes de la covid-19, dirigides a la comunitat marítima consistent en una reducció del 50% de totes les taxes i cànons que paga tota la comunitat portuària. En el cas de Cullera això inclou a la confraria de pescadors, al club nàutic i totes les altres activitats que es desenvolupen en el port.

Jordi Mayor ha aprofitat per a ensenyar al conseller el nou edifici de la llotja del peix, renovat recentment amb una inversió de la Generalitat, i visitar les instal·lacions del Club Nàutic de Cullera on ha pogut escoltar les reivindicacions dels propietaris d’embarcacions d’esbarjo i velers.