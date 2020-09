El Consell manifesta la unió de la societat valenciana ‘contra el terror masclista’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Representants del Consell, institucions valencianes i la societat civil guarden tres minuts de silenci per l’assassinat de Li Na



Oltra remarca que junts “continuarem lluitant per la llibertat, la seguretat i la felicitat de les dones”

El Consell ha manifestat la unió de la societat valenciana “contra el terror masclista”, que s’ha cobrat la vida de Li Na, una jove de 26 anys.

El president de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau; representants del Consell i de les institucions valencianes i la societat civil han guardat tres minuts de silenci davant el Palau de la Generalitat en repulsa per l’assassinat a València de Li Na.

Durant la seua intervenció, després dels tres minuts de silenci, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha indicat que “som ací per Li Na i pel dret de totes les dones a viure en espais segurs, lliures i d’afecte i continuarem sent ací com a representació de les institucions; dels agents econòmics i socials; de les associacions feministes; de les entitats; de tota la societat civil valenciana unida contra el terror masclista”.

Referent a això, Oltra ha posat l’accent que la societat està “unida i en comunió amb el dolor de les víctimes i per a continuar lluitant per la llibertat, la seguretat i la felicitat de les dones”

“Li Na tenia dret a una vida llarga, a complir els seus somnis; tenia dret a una relació de parella basada en l’afecte, respecte i afecte; tenia dret a sentir-se segura a viure sense violència. Li Na tenia dret al fet que la seua vida no fóra assassinada prematurament”, ha insistit la vicepresidenta.