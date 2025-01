El Consell mobilitza 1.601 milions d’euros en ajudes després de la dana

Al ple del Consell celebrat, la vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha destacat l’esforç sense precedents realitzat per la Generalitat, que ha permès resoldre ja el 30% de les ajudes directes, actuant “de forma àgil, sense burocràcia i sense impostos”.

El Govern valencià ha celebrat 13 plens extraordinaris per mobilitzar un total de 1.601 milions d’euros en ajudes directes i contractes d’emergència; 891,2 milions d’euros s’han destinat a ajudes directes a les persones afectades i 710,2 a la reparació d’infraestructures i subministraments essencials danyats per les inundacions.

En este sentit, des del Consell han subratllat que, en tan sols 10 dies, s’han atorgat ajudes per danys en vehicles per un total de 53 milions d’euros, beneficiant a 27.500 persones. La vicepresidenta ha comparat aquestes dades amb les del Govern central, que, segons ha indicat, ha rebut només 7.500 sol·licituds i encara no ha atorgat cap ajuda a la província de València.

D’altra banda, el Consell ha aprovat un decret per a l’atorgament d’ajudes directes a les famílies d’acollida de les zones afectades per la dana, amb una dotació global de 900.000 euros.

Estes ajudes podran arribar fins a 3.000 euros per família, segons el nombre de menors acollits: 1.500 euros per una persona menor, 2.000 euros per dues, 2.500 euros per tres i 3.000 euros per quatre o més.

Pel que fa en l’àmbit del transport públic, un tema molt nomenat en els últims dies pel rebuig del decret Omnibus del Govern d’Espanya, la Generalitat ha aprovat la pròrroga de la gratuïtat del transport per als joves, així com descomptes generals del 50% en els serveis de transport públic i la creació de la nova targeta ‘Recuperem València’, que permetrà l’ús gratuït del transport a la població més afectada per les inundacions.

També s’han tractat altres temes com la problemàtica dels cítrics procedents d’altres països, la reestructuració de es de prevenció d’incendis forestals afectades per la riada o la regulació dels instruments de coordinació específica per a la tornada a la normalitat a les zones afectades per la dana.