El Consell Municipal de la Infància de Quart de Poblet porta als centres educatius una bústia per a ajudar a comunicar-se a les víctimes d’assetjament escolar

La iniciativa forma part de la campanya “Ajuntes contra el *bullying”

L’objectiu és que emplenant una “instància amiga”, els qui tenen algun problema puguen traslladar-lo al consell per a rebre ajuda

El Consell Municipal d’Infància (CMI) de Quart de Poblet té com a objectiu aconseguir que l’assetjament escolar o bullying es reduïsca a zero en el municipi. Per a això, els i les conselleres porten dos anys treballant entorn d’aquesta xacra social i ahir van presentar en el centre Quart Jove la campanya “Juntes contra el Bullying”. A l’acte van assistir l’alcaldessa, Carmen Martínez, la regidora d’Infància, Adolescència i Joventut, Consue Campos, la regidora d’Educació, Cultura i Igualtat, Cristina Mora, directors, directores i representants de centres educatius del municipi, i les entitats que formen part del Fòrum d’Infància.

Els consellers i conselleres van explicar que fa dos anys van decidir centrar el seu treball en l’anàlisi del bullying i en la busca de propostes de prevenció i acció, nascudes d’ells mateixos, que per la seua edat estan més pròxims a la manera de sentir i a les emocions dels xics i xiques que pateixen assetjament o que tenen algun problema al qual no saben com fer front.

Així va nàixer la campanya “Juntes contra el Bullying”, en la qual han elaborat tres vídeos de conscienciació i sensibilització amb missatges com: “busca ajuda i recorda que vals molt, que eres increïble com eres”; cartells amb forma de CD amb codis QR perquè puguen ser descarregats des del mòbil els vídeos, i la gran novetat que es va donar a conéixer públicament ahir: bústies amb “instàncies amigues”, que pretenen ser un punt de comunicació, d’alleujament i d’expressió per a les víctimes d’assetjament escolar o per als qui ho estan passant mal i no saber molt bé què fer. L’objectiu és que puguen fer el primer pas de comunicar-se, encara que siga de forma anònima, perquè això servirà per a detectar més casos.

Ahir van entregar als representants de col·legis i instituts presents en l’acte una bústia amb “instàncies amigues” i amb el pack de la campanya perquè el col·loquen en els centres. Els han pintats i decorat ells i elles mateixos, i també s’encarregaran de buidar-los i de veure cada cas, assistits pels monitors i monitores que els acompanyen en el seu treball com a consellers i conselleres. En funció de cada situació, se seguiran els passos que siguen necessaris per a actuar.

Quant a les instàncies amigues, estan basades en el model d’instància general de l’Ajuntament però traduïdes a un llenguatge amb el qual infància, adolescència i joventut se senten més identificades. Ací poden exposar què els ocorre i indicar la urgència de rebre atenció. Les bústies estaran també a les Cases de Joventut i s’han oferit a les associacions del Fòrum d’Infància.

L’objectiu del CMI és continuar treballant en aquest sentit i, per aquesta raó, van plantejar també als representants dels centres educatius la possibilitat d’organitzar de cara al pròxim curs un concurs de creació entorn del bullying, adaptat als diferents nivells formatius: Primària, Secundària i Batxillerat.