El Consell Municipal de Turisme constitueix la comissió de treball d’apartaments turístics

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Emiliano García destaca l’efectivitat de les mesures reguladores i el marc legal aprovat per la Generalitat i l’Ajuntament

El Consell Municipal de Turisme ha constituït este matí la comissió de treball d’apartaments turístics, formada per representants de tots els partits polítics, la Federació d’Associacions de Veïns, els sindicats i el sector hostaler. Este grup de treball, que es reunirà amb caràcter trimestral, ha comptat hui amb la participació d’Hosbec i Avaec.

El regidor de Turisme, Emiliano García, ha explicat que durant la reunió de constitució s’ha donat compte de l’informe de dimensionament de l’oferta que mesura els habitatges turístics entre els anys 2016 i 2019, elaborat per l’Ajuntament de València. Segons este document, València és «un destí en creixement, sobre el qual impacta este fenomen característic dels destins urbans». No obstant això, ha assenyalat que est l’estudi determina que el sector es troba «estabilitzat i en fase de reordenació».

Segons García, en la reunió s’ha coincidit que es tracta d’un sector que «necessita un monitoratge permanent per part de les administracions». I per a això, ha indicat, «s’han de establir indicadors d’oferta i demanden davant una professionalització cada vegada major del sector.

Igualment, ha informat que es constatat en l’estudi que València compta amb una oferta aproximada de 9.462 habitatges d’ús turístic, un equivalent a 38.281 places. A més, l’edil ha exposat que en l’informe s’aprecia «una reorientació de la presència d’habitatges cap a altres zones com Camins al Grau, Quatre Carreres i Poblats Marítims, així com l’efectivitat de les mesures reguladores i el marc legal aprovant per l’Ajuntament i la Generalitat».

En esta línia, durant la reunió s’ha informat també sobre l’estat de redacció de l’Ordenança, i s’han facilitats les dades sobre els informes de compatibilitat sol·licitats. Així, en 2019 es van demanar 234, dels quals 118 van ser favorables, 75 negatius, i 41 es troben en tramitació. En 2020, es van registrar 83 expedients, dels quals 57 s’han resolt de manera favorable, 24 negativa, i 2 estan en tramitació. Pel que respecta a les denúncies, en 2019 es van tramitar 205, de les quals 144 tenen una proposta prèvia de reposició de legalitat, 27 ja tenen resolució ferma, i la resta està en tràmit. Per part seua, l’any 2020 es va tancar amb 110 denúncies de les quals 63 tenen una proposta prèvia de restaurar la legalitat, i 14 una resolució ferma.