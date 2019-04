El Consell Municipal de Turisme s’ha constituït hui amb més de 70 agents econòmics, socials i polítics, comissions especialitzades i experts

Print This Post

Sandra Gómez explica que consolida «el model de governança col·laborativa i sostenible»

El Consell Municipal de Turisme, òrgan col·legiat de participació institucional, social, política i ciutadana, s’ha constituït hui. Esta entitat, de naturalesa consultiva i d’assessorament, integra més de 70 agents amb vinculació directa i indirecta amb el sector turístic, i en paraules de la regidora de Desenvolupament Econòmic Sostenible, Sandra Gómez, «consolida el model de governança col·laborativa i sostenible que ha impulsat la Fundació Turisme València».

Com a presidenta d’esta fundació, l’edil ha ressaltat que en la primera sessió d’este Consell «s’ha proposat la formació d’una comissió especialitzada de treball per a controlar l’oferta il·legal sobre allotjaments turístics o un altre tipus d’activitats que poden alterar la sostenibilitat d’un sector tan important a la nostra ciutat com el turístic». També s’ha proposat una altra comissió de coordinació amb l’Observatori del Turisme i Oci.

Durant esta trobada, la regidora ha recalcat «que València està vivint un bon moment turístic, gràcies al pla estratègic de turisme que es va aprovar fa tres anys»; i ha ressaltat «que este document va marcar un camí de treball sostenible econòmicament, mediambientalment i socialment». De fet, ha continuat Sandra Gómez, «amb este pla València ha aconseguit situar-se com una destinació urbana millor connectat i recognoscible per la seua cultura, tradicions i estil de vida».

«Hui en dia podem dir que som una destinació desestacionalizada, que ha crescut en els mesos de tardor i hivern i que ha experimentat un augment de turisme internacional, i esta dada acompanyada d’un augment de la rendibilitat per l’augment de la despesa de les persones visitants», ha apuntat.

En este sentit, Sandra Gómez ha posat en valor el canvi de gestió de la fundació per a «marcar un model de governança col·laborativa que sumara les associacions i entitats veïnals al treball desenvolupat pel sector. Només d’esta manera el model de desenvolupament turístic podrà tindre èxit i ser sostenible».

A més de constituir-se el Consell Municipal de Turisme, s’ha format el Ple i la seua Comissió Permanent. Esta estarà presidida per la regidora de Desenvolupament Econòmic, Sandra Gómez, i vicepresidida pel regidor de Comerç, Carlos Galiana, i la integren sis representants de les entitats. Es tracta d’Unió de Consumidors, HOSBEC, Federació d’Hostaleria, Junta Central Fallera, la Confederació d’Empreses Turístiques i la Federació d’Associacions de Veïns.