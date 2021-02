El Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Quart de Poblet continua el seu treball de manera online

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha adaptat les activitats perquè xiquetes i xiquets continuen comptant amb un espai en el qual compartir les seues propostes i inquietuds

El Consell Municipal de la Infància (CMI) de Quart de Poblet ha arrancat 2021 mantenint la seua incansable labor, si bé, a causa de l’actual situació epidemiològica, han adaptat les seues activitats al format online. Des de l’Ajuntament s’ha volgut assegurar que xiquetes, xiquets i adolescents continuen compartint un espai segur en el qual poder expressar-se i compartir les seues propostes i inquietuds, especialment en aquests moments tan complexos.

Durant les dues primeres reunions de l’any, els i les membres han conversat i debatut sobre com estaven afrontant la situació, reprenent el projecte “El Descobriment”. Amb aquesta campanya, ideada a la fi del curs passat, es buscava conéixer com la infància del municipi estava afrontant i continua afrontant la situació, a través de les seues pròpies experiències personals.

El fet de poder compartir com estan vivint personalment aquesta situació d’incertesa globalitzada, permet a les xicotetes i xicotets generar el seu propi espai d’ajuda mútua on els mateixos membres es poden donar suport als uns als altres. Una oportunitat de la qual salen enfortides i enfortits, adquirint mecanismes per a una gestió emocional equilibrada enfront de futures situacions d’estrés, que podran ser compartits i utilitzats per la resta de xiquets i xiquetes del municipi.

En aquest sentit, des de l’equip de govern s’ha destacat la importància de realitzar aquests projectes de sensibilització, ja que resulta imprescindible tindre en compte les emocions i necessitats concretes de la infància, encara més si cap, en l’actual crisi sanitària que s’està vivint i en la qual els i les més joves poden resultar més vulnerables.