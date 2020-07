El Consell posa Cullera com a exemple de refundació del model turístic

Print This Post

Reconeix l’aposta del municipi per la qualitat amb sis banderes Qualitur per a les platges de l’Escollera, Sant Antoni, Racó, Los Olivos, Cap Blanc i Far

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha posat Cullera com a exemple de refundació del model turístic a la Comunitat Valenciana. Una ciutat que, tal com ha explicat, ha sabut reinventar-se apostant per criteris de seguretat i qualitat.

El secretari autonòmic ha volgut significar l’aportació de Cullera per afrontar un fets inesperats – COVID-19 i el temporal Glòria – que han trastocat tota la planificació turística d’este 2020. «Dins de la tragèdia que hem viscut ha sigut encoratjador veure el comportament de Cullera al front de moltes decisions complexes però que ens han portat a poder emetre hui un missatge clar de confiança, credibilitat i bona reputació en la implementació de la seguretat», destaca Colomer.

Colomer ha fet incís en que la seguretat és una qüestió essencial que ha vingut per a quedar-se i ha destacat el compromís de la ciutat per reconstruir el valor de la seua marca turística.

Precisament, l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha destacat que no sols calia posar en valor la seguretat abans de la COVID-19 sinó que ara encara més «perquè estem competint en un món on ha canviat la realitat i qui no siga capaç d’oferir qualitat, seguretat i bon fer va a passar-ho mal».

Mayor ha expressat que ha estat un any atípic que ja va arrancar mal perquè la costa valenciana va patir els efectes catastròfics de Glòria. Tot i això la màxima autoritat local ha volgut posar de manifest «l’esforç col·lectiu de totes les Administracions per la bona feina que s’ha fet en molt poc de temps per a poder tindre a principis de la campanya turística pràcticament totes les infraestructures turístiques en perfecte estat».

Banderes Qualitur

Gràcies a l’aposta constant d’oferir els millors serveis a la seues platges, Cullera ha tornat a aconseguir la Q de Qualitur, un reconeixement en forma de banderes que certifiquen la qualitat i seguretat.

És per això que el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha entregat este matí a l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor; la regidora de Turisme, Débora Marí i el regidor de Platges, Salva Tortajada, estes banderes que acrediten la qualitat certificada de les platges del municipi i que anualment lliura Turisme Comunitat Valenciana amb l’objectiu de promocionar l’excel·lència de les platges de tot el territori valencià.

Concretament enguany onejaran sis banderes Qualitur a les platges de Cullera. Estes son les de l’Escollera, Sant Antoni, Racó, Los Olivos, Cap Blanc i Far.