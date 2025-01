El Consell prorroga la gratuïtat del transport jove i presenta la targeta ‘Recuperem València’

El Consell aprova la pròrroga de la gratuïtat del transport per a joves, els descomptes del 50 % i la nova targeta ‘Recuperem València’

El Consell ha aprovat el decret llei que prorroga la gratuïtat del transport per a joves i els descomptes del 50 % en títols multiviatge i abonaments temporals.

A més, incorpora la nova targeta ‘Recuperem València’ per als municipis més afectats per les inundacions de l’octubre passat.

Mesures prorrogades fins al 30 de juny de 2025

Les mesures entraran en vigor l’1 de febrer i es prolongaran fins al 30 de juny de 2025, assegurant la continuïtat de les polítiques de reducció temporal del preu dels abonaments de transport i la gratuïtat en els serveis públics de transport terrestre competència de la Generalitat.

Aquestes mesures inclouen serveis com el TRAM d’Alacant, TRAM de Castelló, Metrovalència, Metrobús i els autobusos autonòmics.

El decret també regula les compensacions econòmiques que s’aplicaran a les empreses operadores de transport per garantir la viabilitat del servei, en cas que no es materialitzen ajudes estatals per al finançament del transport públic.

Beneficis per a la joventut

Els joves de menys de 31 anys que ja són titulars dels abonaments gratuïts no hauran de fer cap tràmit inicial per continuar gaudint d’aquesta mesura. En els pròxims mesos, però, serà necessària una actualització de la targeta.

Les persones que encara no disposen d’aquest abonament poden sol·licitar-lo a través de la pàgina web de l’Autoritat de Transport Metropolità de València, Metrovalència o TRAM d’Alacant, amb cita prèvia.

Targeta ‘Recuperem València’: transport gratuït per als afectats per la DANA

El decret també contempla la creació de la targeta ‘Recuperem València’, destinada a les persones residents en els municipis més afectats per les inundacions del passat 29 d’octubre. Aquesta targeta permetrà viatjar de manera totalment gratuïta durant un any en Metrovalència, Cercanías, EMT, Metrobús i autobusos autonòmics.

Els municipis seleccionats són aquells que compten amb més d’un 5 % del parc mòbil de vehicles afectat per les inundacions, abastant una població de més de 400.000 persones. Les sol·licituds es podran tramitar als ajuntaments corresponents.

Amb aquestes mesures, el Consell reforça el seu compromís amb la mobilitat sostenible, l’equitat i el suport a les persones afectades per la DANA, assegurant que el transport públic siga més accessible i inclusiu per a tota la ciutadania.