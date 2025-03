El Consell ratifica la contractació d’emergència per a la reconstrucció d’infraestructures afectades per les inundacions

Es destinen 4,2 milions d’euros a la reconstrucció d’infraestructures a Algemesí i Montserrat.

Les obres formen part del pla “Recuperem València” per a rehabilitar infraestructures en més de 20 municipis.

També s’aprova la reconstrucció del pont Camí Coscollar a Aldaia, assumint la Generalitat les competències municipals.

El Consell ha ratificat la contractació d’emergència per a la reconstrucció d’infraestructures greument afectades per les inundacions d’octubre passat, amb una inversió de 4.212.000 euros.

A Algemesí, es repararan:

La passarel·la metàl·lica d’accés al col·legi Maristes.

El pont d’accés des de la carretera CV-5121, que connecta Algemesí amb Alzira.

El pont d’accés des de la carretera CV-5232 (avinguda de Guadassuar), que connecta amb Guadassuar.

A Montserrat, es restauraran:

Els camins d’accés a la urbanització Valletes.

L’obra de pas d’accés a la urbanització Nuestra Señora de la Asunción.

Dels 4,2 milions d’euros destinats, 3,9 milions són per a l’execució de les obres i 312.000 euros per a la direcció d’obra i seguretat.

A més, el Consell ha assumit la reconstrucció del pont Camí Coscollar a Aldaia, així com diverses infraestructures viàries, incloent quatre passarel·les per als vianants i un pas superior sobre el barranc de la Saleta. L’Ajuntament d’Aldaia ha cedit les seues competències i els terrenys necessaris per a agilitzar les obres.