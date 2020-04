El Consell rectifica i manté la subvenció per a contractar les principals assegurances agràries

Print This Post

Aguado : “Ens alegrem que la conselleria d’Agricultura haja atés l’opinió de AVA- ASAJA i del conjunt del sector agrari per a evitar la retallada del 20% plantejat al febrer

La conselleria d’Agricultura ha publicat hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una resolució segons la qual manté els mateixos nivells de subvenció que l’any passat per a contractar les principals assegurances agràries.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subratlla que “ens alegrem que el Consell haja atés la nostra opinió i la del conjunt del sector agrari valencià, de tal manera que reconsidera la decisió plantejada el mes de febrer de reduir en un 20%, de mitjana, la subvenció base que l’administració autonòmica aporta per a afavorir la subscripció de les pòlisses més demandades en l’agricultura valenciana”.

Aguado considera que “aquesta revisió era necessària i justa, perquè molts agricultors i ramaders valencians que s’estaven preguntant si anaven a continuar assegurant les seues produccions ara ho faran. De la mateixa manera que en el seu moment critiquem durament la rebaixa del suport a l’assegurança agrària, ara és de justícia reconéixer l’esforç del Consell en aquests moments tan difícils que estem travessant. Amb tot i amb això, cal continuar avançant en una aposta més decidida perquè no cal oblidar que l’assegurança agrària constitueix l’única arma de la qual disposem per a la garantia de renda davant adversitats climàtiques cada vegada més preocupants com la DANA i la borrasca Gloria”.

El sector agrari continua treballant a ple rendiment –la seua activitat es considera essencial en l’estat d’alarma per a garantir el proveïment d’aliments– i actualment està obert el període de contractació de l’assegurança de cítrics i altres sectors. Per això el departament d’assegurances de AVA-ASAJA ofereix als interessats la gestió de manera telefònica i telemàtica.