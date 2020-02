El Consell retalla un 20% la subvenció per a contractar les principals assegurances agràries

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La conselleria d’Agricultura ha confirmat els pitjors auguris que se cernien sobre el sector agrari en informar a Agroseguro de la seua decisió de reduir en un 20% la subvenció base que l’administració autonòmica aporta per a la contractació dels mòduls d’assegurances agràries més demandades en l’agricultura valenciana.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lamenta que el govern del Botànic II responga “amb aquesta nova demostració d’insensibilitat a la crítica situació que travessa el sector i just abans de la manifestació convocada aquest divendres en el centre de València. L’assegurança agrària és l’única arma de la qual disposem els agricultors i ramaders per a la garantia de renda. Així ho hem comprovat, més que mai, amb els temporals de setembre i gener, quan únicament han pogut pal·liar part de les pèrdues patides aquells productors que comptaven amb l’assegurança agrària. Per això, castigar aquest capítol fonamental suposa un colp molt dur que agreujarà la desprotecció del sector a causa de l’enfonsament dels nivells de contractació”.

La Comunitat Valenciana és la que més recursos econòmics destina a les assegurances agràries, amb 24,5 milions d’euros. “No obstant això –recorda Aigualit– aquesta quantitat resulta clarament insuficient per a compensar l’estratègia duta a terme per part de Agroseguro d’aplicar un encariment de les primes i una rebaixa de les cobertures. A la vista d’aquesta tendència regressiva i en contra de les demandes de AVA-ASAJA, el Botànic II rebutja mantindre la necessària aposta en aquest camp”.