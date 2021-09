Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha presidit l’obertura del curs acadèmic 2021-2022 de les universitats valencianes a la Universitat Jaume I de Castelló.

Puig ha afirmat que el Consell treballa per a aconseguir el millor model de finançament possible per a les universitats de la Comunitat Valenciana i ha expressat el compromís d’avançar en el mateix enguany i també de desbloquejar el conveni col·lectiu.

El cap del Consell ha destacat que les cinc universitats públiques valencianes són campus d’excel·lència i compten amb un excel·lent posicionament en els rànquings internacionals de docència i investigació, així com amb una bona taxa d’inserció laboral dels estudiants que finalitzen els seus estudis en elles.