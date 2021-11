El Consell unificarà en la SIP l’historial sanitari i social

Print This Post

El Consell ha aprovat un acord marc col·laboratiu per a la implantació d’un sistema d’informació d’atenció sociosanitària sobre el qual desenvolupar una àrea de convergència tant dels serveis socials com sanitaris de la Comunitat Valenciana, com ha anunciat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra.

Oltra ha recordat que actualment la Comunitat Valenciana disposa d’un sistema per a la gestió de la història sanitària electrònica única, però diferents sistemes amb diferent grau d’implantació, que no donen cobertura completa i integrada a la història social.

D’aquesta manera es pot comptar amb una visió integral de la persona que permeta donar l’atenció especialitzada més adequada, així com facilitar la gestió òptima dels recursos disponibles.

Per exemplificar les funcions d’esta fusió, Oltra ha posat un cas en que l’historial sanitari, unit a la SIP, podria ajudar al pacient.

La unió de l’historial sanitari i la SIP ajudarà al tractament del pacient i a la utilització dels recursos sanitaris. Suposa, per tant, un pas cap al benestar de la societat valenciana.