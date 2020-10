El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, i L’Associació de Juristes Valencians celebren el “Debat sobre l’Estat de l’Autogovern 2020”

Print This Post

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats va ser present en el “Debat sobre l’Estat de l’Autogovern 2020” que per segon any consecutiu es va celebrar en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València. El president de l’Associació de Juristes Valencians, José Ramón Xirivella juntament amb el president del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira, Agustín Ferrer i el president de AVAPOL, Joseca Arnau, van ser els encarregats d’inaugurar el “Debat sobre l’Estat de l’Autogovern 2020”.



Durant la inauguració de l’acte, el president del CVCA, Agustín Ferrer, va fer referència a la falta de seguretat que es va donar entre els advocats de Torn d’Ofici en els moments immediatament posteriors al fet que es decretara l’estat d’alarma, mentre van estar oferint un servei públic essencial com és la justícia gratuïta. També va assegurar que “no pot haver-hi un autogovern com toca sense un finançament adequat”. Acabat l’acte va tindre lloc la taula redona moderada per les advocades Susi Boix i Lorena Ferrandis i que va comptar amb la participació dels Sindics de les formacions amb representació en Les Corts.