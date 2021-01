El conseller Arcadi España visita Mislata per a reprendre l’estudi d’un nou accés a la ciutat

Print This Post

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, i la vicealcaldessa, Mª Luisa Martínez Mora, han mantingut una reunió amb el conseller per a tractar la necessitat d’estudiar la viabilitat d’un nou accés nord per a la ciutat, que permeta el transport i la mobilitat sostenible entre el barri de Campanar de la ciutat de València amb Mislata i els accessos a les autovies

Per a l’alcalde, “és de summa importància aprofitar la conjuntura de les institucions i reprendre projectes tan necessaris com l’accés nord a Mislata, que reduïsca el flux de trànsit en les entrades a la ciutat, facilite una mobilitat sostenible i cohesione el PAI del Quint II amb el parc fluvial del Túria, promovent un desenvolupament sostenible del territori”. Una infraestructura que el conseller ha qualificat com “molt important”, manifestant que totes dues institucions “estem en sintonia i la considerem necessària”

El parc de trànsit de Mislata del Canaló ha acollit aquest migdia una reunió entre les màximes autoritats municipals i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, amb l’objectiu de reprendre un projecte oblidat en un calaix per l’anterior administració autonòmica: un accés nord a la ciutat de Mislata, després de desconsiderar la ronda que va planejar l’anterior govern autonòmic amb el seu traçat original.



En la reunió s’han posat sobre la taula els projectes traçats fa dècades, que hui no es poden dur a terme per respecte a l’entorn natural del Túria, però que poden servir per a un estudi de la viabilitat d’alternatives i un nou traçat que unisca el nord de Mislata, i en concret el barri del

Quint, amb les rotondes de Campanar de la ciutat de València.

Tant el conseller com l’alcalde han posat de manifest que “la nova infraestructura ha de ser útil per a millorar la mobilitat urbana, reduir el trànsit a l’entorn del Nou d’Octubre i la v30, reduir notablement les emissions de CO₂, i així dinamitzar una mobilitat sostenible, millorar les comunicacions entre nuclis de població molt densos, i tot això s’ha de fer garantint una bona cohesió amb l’entorn verd tant del parc fluvial del Túria, el parc de Capçalera de València i el parc del Canaló de Mislata, que conformen un entorn privilegiat i ajuda a millorar la qualitat de vida de la ciutadania”, ha explicat l’alcalde.

Per part seua, Arcadi España ha manifestat la bona sintonia entre les dues administracions i la predisposició de la Conselleria per a reprendre el projecte, ja que considera la infraestructura “molt important i necessària”.

Després de la reunió, Arcadi España, Carlos F. Bielsa i Mª Luisa Martínez Mora han recorregut l’entorn per a conéixer la ubicació dels traçats projectats en èpoques anteriors, que van deixar aïllat i sense urbanitzar el PAI del Quint II, i que ara amb una alternativa es donaria solució a una reivindicació històrica de la ciutadania de Mislata.