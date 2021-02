El conseller de Mobilitat, Arcadi España, presenta el nou Pla de millora de freqüències de la Xarxa MetroValencia

Connect on Linked in

Este nou Pla estableix una nova freqüència horària de metro a Picassent. Cada 18 minuts hi haurà servei al nostre municipi tant per a anar com per a tornar de València

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i la directora gerent de FGV, Anaïs Menguzzato, han celebrat una reunió telemàtica on ha estat present l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, per presentar el Pla de millora de freqüències de MetroValencia que anuncia una inversió de 235 milions d’euros.

Este pla, que té un horitzó de desenvolupament previst entre 2021-2023, inclou tota una sèrie d’actuacions per a adequar este transport públic en els pròxims anys i que per a Picassent suposa una gran millora en la freqüència horària de pas pel nostre municipi, ja que segons s’indica, a Picassent tindrem metro cap a València cada 18 minuts i també a la tornada.

Una reivindicació històrica definida molt satisfactòriament per l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, ja que segons apunta la primera edil, «A Picassent portem molts anys demanant més servei de metro. Estes mesures venen a donar un respir al veïnat del nostre poble que l’utilitza diàriament».

“Amb este programa de millores, es disminuiran els temps de pas de circulació en tots els trams de la xarxa, donant resposta a demandes històriques de les persones usuàries”, assenyala el conseller, Arcadi España.