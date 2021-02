El Conseller d’Educació, Vicent Marzà i l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura han visitat hui el nou aulari de primària que ocuparà en breu l’alumnat

Connect on Linked in

L’alumnat de primària iniciarà en breu les classes en el nou edifici del col·legi públic Ciutat de Cremona. El Conseller d’Educació, Vicent Marzà, el director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la directora del centre educatiu, Susana García, han visitat hui el nou aulari de primària que serà ocupat en unes setmanes per més de 191 alumnes.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, s’ha mostrat molt satisfet i ha destacat que “hui és un dia clau perquè és un pas molt important en la culminació d’una reivindicació històrica per part de la comunitat educativa del col·legi Ciutat de Cremona. El primer edil ha recordat la lluita viscuda per tal d’aconseguir el que, en breu, es farà realitat amb l’ocupació real de les aules”.

Per la seua part, el Conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha destacat que “hui és un dia de satisfacció per haver pogut visitar les aules de primària que en breu seran ocupades”. El responsable ha donat les gràcies a tota la comunitat educativa del Cremona pel seu treball durant tots aquests anys “exigint una dignificació de les aules” i els ha posat com a “referència educativa per la seua aposta per la renovació pedagògica i per l’ensenyament públic”. S’ha mostrat molt satisfet pel treball conjunt desenvolupat amb l’Ajuntament d’Alaquàs i per la col·laboració mostrada per l’administració local en la posada en marxa del pla Edificant. El conseller ha recordat que a Alaquàs s’ha invertit un total de 10 milions d’euros en infraestructures educatives, 5 milions dels quals s’han destinat a la construcció del col·legi Ciutat de Cremona”.

Per la seua banda, la directora del centre públic, Susana García, ha destacat “la gran satisfacció que suposa el dia de hui perquè és un pas més enllà de la que ha sigut una realitat somiada durant 14 anys”. La responsable del centre ha recordat el patiment viscut durant tot aquest temps.

Les obres de l’aulari de primària, format per 15 aules de primària, finalitzaren fa alguns dies i el passat divendres 5 de febrer es va signar l’acta d’ocupació per a procedir a la neteja i dotació de tot el mobiliari necessari. L’alumnat podrà començar a fer ús d’elles en breu. A continuació s’iniciarà la tercera fase amb la finalització de les obres del gimnàs i la resta d’aules polivalents.

El col·legi Ciutat de Cremona compta actualmente amb 280 alumnes d’infantil i primària. El nou col·legi es troba ubicat en l’avinguda Camí Vell de Torrent, en un solar cedit per l’Ajuntament d’Alaquàs a la Conselleria d’Educació. Des del passat mes de setembre en què van finalitzar les obres de l’aulari d’infantil, un total de 89 alumnes cursen le seues classes en el nou edifici.

Aquesta és una reivindicació històrica que va nàixer fa ara 14 anys. Per aquest centre ubicat en aules prefabricades des dels seus inicis han arribat a pasar cada any 500 alumnes, fins i tot dues generacions han completat tots els seus estudis. Les condicions d’estudi en aquestes aules han provocat durant tot aquest temps diverses accions per tal de denunciar la situació que es patia, principalment en dies de pluja i vent. Era una reivindicació justa i històrica per als serveis educatius i públics d’Alaquàs que ara ja comença a ser una realitat.