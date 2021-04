El conseller d’Hisenda anuncia que s’han aprovat ja 1.046 préstecs bonificats per import de 69,1 milions de la línia Horeca

Connect on Linked in

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha anunciat hui dimecres que s’han aprovat ja un total de 1.046 préstecs bonificats per import de 69,1 milions d’euros de la línia Horeca, orientada especialment a autònoms, pimes i micropimes dels sectors de l’hostaleria, la restauració, el turisme i l’oci dins del pla de xoc ‘Resistir’. L’ajuda mitjana de cada préstec bonificat s’eleva fins als 66.051,7 euros.

Soler s’ha mostrat satisfet amb l’acolliment que està tenint esta línia de finançament, destinada a les empreses més afectades per les restriccions sanitàries per a frenar l’avanç de la pandèmia i per a la qual s’han rebut ja prop de 4.000 sol·licituds per import total de 220 milions d’euros.

De fet, malgrat que la dotació inicial d’aquesta línia era de 50 milions, Soler ha confirmat que s’ha ampliarà quant siga necessari per a donar cobertura a les empreses que complisquen els requisits. En tot just dos mesos ja han sobrepassat en quasi 20 milions la dotació inicial, i continuaran augmentant els recursos per a cobrir la demanda.

Respecte a la línia de crèdits bonificats, el conseller ha apuntat que l’objectiu és garantir que totes les empreses viables en 2019 i els comptes de les quals s’han vist directament afectades per la Covid, puguen resistir durant els mesos més durs de la pandèmia i mantindre la seua activitat fins que comence la recuperació.