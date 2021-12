El Consorci aprova un pressupost de més de 85 milions d’euros per al 2022

Print This Post

El Consorci Provincial de Bombers de València ha aprovat hui un pressupost de 85.084.373 4 euros per a l’any 2022, un notable increment que suposa un 45, 65 % més que a l’exercici anterior, en el marc de l’assemblea anual celebrada al Centre Cultural la Beneficència de València.

Part de l’increment es deu a la previsió d’una partida finançada íntegrament per la Diputació de València, i que està dedicada a l’assumpció, per part del Consorci, del personal de les brigades forestals de Diputació provinents de Divalterra. Una integració prevista per a dur-se a terme al llarg del 2022.

L’augment del pressupost del Consorci respecte de l’exercici anterior, sense contar la partida de la Diputació, és d’un 5,4%, una pujada també important i que es destinarà a diversos projectes i novetats. Este increment inclou importants novetats com l’augment de plantilla del Consorci amb la convocatòria de 36 noves places.

L’helicòpter que s’inclou en aquest increment de recursos es tracta del primer medi aeri propi del Consorci, i amb ell s’espera millorar el servei a tota la ciutadania de la província de València, ja que sols en 2020 el Consorci va dur a terme més de 200 rescats en el medi rural, molts d’ells en indrets de difícil accés per via terrestre.

A banda, com ha comentat la presidenta, el pressupost del pròxim any inclou també altres partides dedicades a aspectes com l’aplicació de l’acord de millora de les condicions laborals, el reglament de productivitat i un innovador protocol contra la violència laboral.