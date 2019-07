El Consorci arriba a més de 9.000 alumnes de 74 municipis en el programa de prevenció ‘Bombers a l’Escola’ durant el curs escolar 2018/2019

Connect on Linked in

El Consorci Provincial de Bombers de València (CPBV) ha arribat a més de 9.000 alumnes en 137 col·legis de 74 municipis en la segona edició del programa educatiu ‘Bombers a l’Escola’. Es tracta d’un projecte pilot de prevenció que es va posar en marxa el passat curs escolar 2017/2018 per sensibilitzar als xiquets dels perills de foc i què fer en cas d’emergència.



‘Bombers a l’Escola’ compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i ha superat totes les previsions. “El primer curs vam arribar a més de 2.200 alumnes i enguany l’expectativa era aconseguir formar en prevenció a 6.000 alumnes. Finalment, la xifra ha superat els 9.000. Estem molt satisfets amb l’esforç realitzat i amb l’acollida que hem tingut”, ha apuntat el president del Consorci, Josep Bort.



El primer any el projecte es va desenvolupar sols en col·legis de la zona V (el Consorci està organitzat en 6 zones operatives). Enguany ‘Bombers a l’Escola’ ha cobert totes les àrees, és a dir, tota la província de València. “Aquesta acció didáctica és clau perquè pretén potenciar la prevenció entre els més menuts. Ells són clau front a les emergències”, ha explicat Bort.



Aquestes xarrades estan dirigides a escolars d’entre 8 i 12 anys, de 3º, 4º, 5º i 6è de Primària. Cada visita té una durada d’una hora i mitja i en ella s’imparteix una Unitat Didàctica. El projecte es recolza en material visual i com a novetat, enguany, s’ha repartit un còmic que pretén arribar al cor dels escolars unint emoció i coneixement, base de qualsevol aprenentatge significatiu.



“Pretenem fomentar la prevenció escolar i domèstica transmetent unes idees senzilles per a evitar accidents. També desmentir conceptes erronis, conèixer el comportament de les flames i el fum i com protegir-se així com evitar accidents amb el gas, la cuina i els aparells elèctrics”, ha detallat Bort, qui ha recordat la importància de saber utilitzar els telèfons a l’abast per a fer una cridada d’emergència.



Aquest projecte pilot s’emmarca dins de la campanya global ‘Cap, Cor i Coratge’, que impulsa el Consorci. Entre els consells a tindre en compte, els bombers transmeten als xiquets recomanacions com que no tiren aigua en cas que es creme el menjar al foc, o que si fan olor de gas, òbriguen les finestres.



DISTRIBUCIÓ PER ZONES:



Zona II: 2.253 alumnes de 35 col·legis (Riba-roja, Bétera, Burjassot, Pobla Vallbona, Mislata, San Antonio de Benagéber, Benaguasial, Llíria).

Zona III: 475 alumnes de 7 col·legis (Torrent, Silla, Benetusser, Albal i Picassent)

Zona IV: 469 alumnes de 12 col·legis (Almoines, Palmera, Barx, Potríes, Tavernes, Salem, Montitxelvo, Rafol de Salem, Real de Gandia, Rótova, Cullera, Piles…).

Zona V: 5.703 alumnes de 97 centres escolars (Ontinyent, Canals, Xàtiva, Llosa de Llanes, Carlet, Algemesí, Alzira, Anna, L’Ènova, Rotglà i Corberà, Albaida, L’Alcúdia, Carlet, Carcaixent, Xàtiva, Guadassuar, Quatretonda, Sollana, Gandia, Llombai, Simat de la Valldgina, Benissoda, Alginet, Moixent…)

Zona VI: 228 alumnes de tres col·legis de Requena