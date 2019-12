El Consorci de la Ribera inicia dos projectes de suport a adults i a dones vulnerables per a donar-los competències en temes d’emprendedurismo i economia social

El Consorci de la Ribera va assistir durant la primera setmana de desembre a la posada en marxa de dos projectes europeus: ALTERNATIVA (The power of community through social entrepreneurship) i EASE (Entrepreneurs for Autonomy, self-development and Equality) dins del programa Eramus+ KA204, que tenen com a finalitat fer costat a persones vulnerables, especialment dones, perquè es doten de competències en temes d'emprendedurismo i economia social. Els projectes inclouen la realització de jornades formatives per a 12 persones, així com la creació de manuals de bones pràctiques i de guies com a eines per a crear la teua pròpia empresa, i la duració dels mateixos és de 2 i 3 anys, respectivament. En els projectes participen socis de Polònia, Xipre, Romania, Regne Unit, Itàlia, Eslovàquia, Grècia, Portugal i Espanya.