El Consorci de La Ribera organitza unes jornades de ” Capacitació a dirigents i tecnics del Sao Tomé i Príncipe i Cap Verd”

El Consorci de La Ribera organitza unes jornades de capacitació dins del marc del projecte europeu REHDES per a a 19 tècnics i dirigents de Sao Tomé i Príncipe i Cap Verd

Des de dilluns dia 4 fins el divendres dia 8, la delegació africana coneixerà diferents bones pràctiques em matèria de polítiques públiques i gestió de residus.

A més d’Alzira, visitaran els municipis de l’Alcúdia, Algemesí, Guadassuar, Tous i Sumacàrcer, amb diverses visites de camp.

El projecte REHDES està finançat per la Unió Europea amb un pressupost total de 2 milions d’euros i 30 mesos de durada.

El projecte de cooperació internacional REHDES (acrònim de Reforç Holístic per al Desenvolupament Sostenible) té a la Ribera una de les seues fases més importants, amb la capacitació d’una delegació formada per 23 persones dels països de Sao Tomé i Príncipe i Cap Verd, tots dos arxipièlags del continent africà. Del projecte participen la Càmara Distrital d’Agua Grande, Capital de Sao Tomé, i la Càmara Municipal de Mosteiros, situada a l’illa de Fogo. La delegació està formada per dirigents i tècnics de tots dos països. Entre ells viatgen els presidents de les dues Càmeres, el rector de la Universitat de Sao Tomé, el secretari d’Estat d’Infraestructures, representants electes de l’entitat local i tècnics responsables de la gestió medioambiental i de residus.

Aquest encontre a la Ribera s’emmarca dins l’acció formativa i de capacitació del projecte REHDES, que es va iniciar al de 2021. Durant la seua durada es buscarà la dotació d’eines, processos i coneixements per a la gestió i millora dels serveis públics locals en els seus països d’orige. Entre les matèries de formació destaca la gestió medioambiental i de residus i economia circular, la participación ciutadana i la cogovernança.

La delegació estarà fins divendres a la Ribera per a realitzar diferents visites de Bones Pràctiques de Gestió Mediambiental. En la jornada de hui, han estat rebuts pel president del Consorci de la Ribera, Òscar Navarro, i el president de la Mancomunitat, Txema Pelàez, en la seu de l’ens comarcal al carrer Taronger d’Alzira. Aquesta jornada de dilluns ha estat centrada en la coordinació del projecte, i coneixement de pràctiques de participació i co-governança, amb la ponència de la gerent del Grup d’Acció Local Massís del Caroig, Pepa Tornero. De vesprada, l’alcaldesa d’Algemesí, Marta Trenzano, donarà la benvinguda al grup en el museu valencià de la Festa, junt al seu director, Julio Blasco. Allí prendran nota de l’experiència del museu en la difusió i valorització del patrimoni cultural inmaterial i les seues aplicacions en la promoció turística del seu territori i les possibilitats que atorga la seua integració digital.

Dimarts seran rebuts per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, per a conèixer estructures locals de participacó ciutadana. De veprada visitaran l’estació de tractament d’aigües de Sumacàrcer, de la mà de l’alcalde del municipi David Pons, i el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo. els acompanyarà per conèixer el sistema regulador de la Presa de Tous.

Dimecres dia 6 l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, junt al president del Consorci de Residus de la Ribera i alcalde de Guadassuar, Voro Montañana, els guiaran primer a la visita de l’Ecoparc de l’Alcúdia i més tard la planta del Consorci de Residus.

El dijous la delegació visitarà diferents plantes de tractament al sud de la Comunitat Valenciana i djous emprendrà la seua tornada cap als seus països d’orige via Portugal. Precissament abans de l’arribada a València, durant la passada setmana, la delegació va poder conèixer tot un seguit de bones pràctiques als municipis de Cascais i Torres Vedras, situats molt a prop de la capital portuguesa.

El projecte REHDES està finançat per la Unió Europea al 95% avança amb aquesta activitat en el seu objectiu d’empoderar i dotar d’eines als agents locals de Sao Tomé per a millorar les polítiques ambientals de la zona, evitar degradament i problemas sanitaris derivats dels abocadors no controlats. El projecte també permetrà la posada en marxa de diversos fòrums ciutadans i el foment i creació de llocs de treball “verds”, relacionats amb l’aprofitament i reciclatge de residus i economía circular. Entre els projectes pilot que durà a terme està tant la posada en marxa d’un pla de gestió de residus sòlids urbans i la creació de diferents estacions de compostatge i de reciclatge de residus.

El projecte REHDES s’estendrà fins a meitat de l’any 2023, i beneficiarà a la població del Districte d’Agua Grande, amb uns 80,000 habitants, quasi el 80% dels quals viu en situación de pobresa, i per extensió a la resta de la seua àrea d’influència i del país.

L’experiència a la comarca de la Ribera en diferents aspectes com la recollida selectiva de residus port a porta, la formació de dirigents locals i el foment de procesos participatius són algunes de les experiències que es transmetran als socis africans per a a contribuir a les capacitats de millora de les condicions de vida dels seus habitants.