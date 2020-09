El Consorci de la Ribera promou la campanya “Mans al riu”

Print This Post

La iniciativa intenta vol conscienciar sobre l’ús que es fa dels rius i les zones humides

El Consorci de la Ribera col·labora a la campanya ‘Mans al Riu’ de la Fundació Limne, fent possible l’organització de les activitats de voluntariat ambiental als municipis d’Albalat de la Ribera, Antella, Fortaleny, Gavarda, La Pobla Llarga, Manuel, Polinyà de Xúquer, Riola, Sueca i Sumacàrcer, els dies 26 i 27 de setembre.

Esta actuació s´emmarca dins del Pla de Dinamització del riu Xúquer i els seus afluents que s´ha redactat gràcies al finalitzat Pla de Dinamització i Governança turística dut a terme pel Consorci de la Ribera .

El Pla compta amb una bateria d´actuacions destinades a la adequació del riu per a facilitar la dinamització d´activitats en el riu i fomentar la creació d´empreses que oferixquen productes de turisme sostenible i de natura en la comarca de la Ribera de Xúquer. Esta dinamització pretén incrementar la afluència de visitants i la dinamització econòmica del territori afirma Óscar Navarro president del Consorci de la Ribera

‘Mans al Riu’ és una campanya anual de neteja de rius que, des de 2010, organitza de manera regular la Fundació Limne i que enguany compta amb la ja esmentada implicació del Consorci de la Ribera i, també, amb el suport de Global Omnium, permetent que el global de municipis participants siga de 27.



L’objectiu de la campanya és fomentar la participació ciutadana en la conservació i millora dels rius a través d’una neteja popular dels residus que poblen els nostres entorns naturals.

A la edició, la campanya ‘Mans al Riu’ es va organitzar a una trentena de municipis, comptant amb la participació de vora un miler de persones que van arreplegar 11 tones de residus als trams de riu en què es va actuar.

En esta ocasió, el repte que es planteja en una situació de COVID-19 és formar grups reduïts de vint persones per municipi, que permetisquen continuar fent visible el mal ús que en ocasions es fa dels nostres espais naturals. Es tracta d’una activitat oberta a la participació de tota la ciutadania, tot i que es requerirà inscripció prèvia al mail participa@limne.org, i té un marcat caràcter lúdic i didàctic, ja que, a banda de millorar els espais fluvials en què s’actue, es posarà èmfasi als mitjans locals i comarcals per gestionar els residus, fomentant, per tant, un ús més assenyat.