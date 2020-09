El Consorci de la Ribera se suma a la campanya Mans al Riu

Connect on Linked in

Catorze municipis de la Ribera han participat ja en la campanya, i tres més ho faran pròximament



Mans al Riu és una campanya anual de neteja d’espais fluvials que té per objectiu fer públic l’estat de conservació dels rius i riberes, fomentar la consciència ciutadana vers la conservació dels rius i netejar de residus els entorns naturals en què s’actua.

La campanya, que celebrava aquest any la seva onzena edició, s’ha dut a terme aquest cap de setmana i ha congregat 411 voluntaris ambientals i veïns de 24 localitats valencianes, 14 d’elles de la comarca de la Ribera: Albalat de la Ribera, Alfarb, Alzira, Antella, Carcaixent, Catadau, Fortaleny, Gavarda, la Pobla Llarga, Llombai, Manuel, Polinyà de Xúquer, Riola i Sueca. Amb la coordinació del Consorci de la Ribera i de la fundació Limne s’han unit per netejar els residus que han trobat a les ribes dels rius de la seua població.

Si bé té un marcat caràcter lúdic i didàctic, Mans al Riu pretén millorar els espais fluvials en què s’actua, posant l’accent als mitjans que existixen per gestionar els residus, així com visibilitzar que molts trams de riu s’utilitzen, incomprensiblement, com abocadors il·legals. Tant és així que, en el transcurs de la jornada de neteja de rius han recollit centenars de bosses industrials d’escombraries amb residus urbans (plàstics, llandes, vidre, etc.), si bé l’organització ressalta la presència massiva d’objectes més voluminosos, com neveres, sofàs, pneumàtics, cadires, matalafs, sanitaris, restes de vehicles, material electrònic i altres objectes que no haurien d’estar en la llera del riu. L’estimació global de pes recollit, entre bosses i residus voluminosos, deixa la impressionant xifra de 5.465 quilograms retirats dels nostres espais fluvials.

Altres localitats de la Ribera, com Algemesí, Carlet i Sumacàrcer, que no han pogut sumar-se a esta convocatòria, entraran a la campanya celebrant el Mans al Riu durant les properes setmanes, sumant així la participació global de 27 municipis.