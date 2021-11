El Consorci de Museus coorganitza el ForoMAV amb el CCCC com a amfitrió i referent en bones pràctiques

Aquest divendres i dissabte, representants de les dones en les arts visuals es reuneixen al Centre del Carme amb dues jornades de debat sobre igualtat i bones pràctiques

“El projecte cultural del CCCC i del Consorci de Museus busca la igualtat i la inclusió, així com la reconstrucció del relat històric des d’una perspectiva de gènere”, destaca Pérez Pont

Nombroses artistes visuals, directores i directors de museus, comissàries i comissaris, professionals de la investigació i docents d’Europa i Llatinoamèrica vindran per primera vegada a València a través del ForoMAV21. La ‘performance’ ‘Ni muses, ni submises’ del Col·lectiu ArteyActivismoFem ha donat la benvinguda a aquesta edició al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), on tindrà lloc aquesta trobada.

El fòrum internacional de l’Associació de Dones en les Arts Visuals, ForoMAV21, se celebra aquest 12 i 13 de novembre amb dues jornades marcades per la reivindicació mitjançant debats i activitats, tal com han explicat, en la presentació d’aquest matí, el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), José Luis Pérez Pont; la presidenta de l’Associació de Dones en les Arts Visuals (MAV), Lola Díaz González-Blanco; i la portaveu de MAV a Alacant, Castelló i València, Rosalía Torrent.

“El projecte cultural del CCCC i del Consorci de Museus manté una línia de treball que busca la igualtat i la inclusió, així com la reconstrucció del relat històric des d’una perspectiva de gènere”, ha destacat Pérez Pont. En aquesta línia, ha manifestat el seu compromís amb els valors que impulsa MAV i que s’aborden en aquest #ForoMAV21, coorganitzat pel Consorci de Museus i que té el Centre del Carme com a amfitrió.

Després de l’acte de presentació, el Col·lectiu ArteyActivismoFem ha dut a terme la ‘performance’ ‘Ni muses, ni submises’, una proposta col·laborativa que invita les dones a alliberar-se del pes històric de la representativitat i dels rols adquirits en els museus. “Per a això, nou dones que representen les nou muses s’han col·locat damunt d’uns pedestals al Claustre Gòtic del CCCC. En primer lloc, estàtiques, les dones han sigut observades en les seues poses. Quan comença el moviment, cada una d’elles lluita per alliberar-se d’aquest pes històric en els museus”, han indicat des d’aquest col·lectiu, fundat en 2018 per l’artista i comissària feminista Mau Monleón Pradas.

Al llarg de les dues jornades, se sotmetran a reflexió i a debat qüestions com la necessitat d’incloure la perspectiva de gènere en els museus i en el currículum, i es donaran a conéixer experiències de bones pràctiques que han contribuït a la igualtat i visibilitat de les dones en les arts visuals.

Entre aquestes hi ha el treball que han realitzat galeries creades recentment com la valenciana The Liminal i les madrilenyes Cómo Ser Fotógrafa Gallery i Beatriz Pereira, compromeses des que es van fundar amb la representació d’artistes dones (i artistes ‘queer’, en el cas de The Liminal). També hi participaran col·lectius joves com La Roldana, una iniciativa ciutadana que naix per a lluitar per la presència d’autores en els llibres de text i en els exàmens d’accés a la universitat.

A més, el programa del ForoMAV21 preveu conferències sobre art i feminisme a Europa i Llatinoamèrica, la presentació dels primers resultats de l’eina MAV d’autodiagnòstic per a la igualtat en museus i centres d’art, així com altres activitats complementàries.

Més de 600 dones en tot el país

L’Associació Dones en les Arts Visuals (MAV) compta amb més de 600 sòcies en tot el país: artistes, comissàries, gestores culturals, historiadores de l’art, investigadores, periodistes especialitzades, coordinadores tècniques de centres d’art, editores, dissenyadores, crítiques d’art, col·leccionistes i arquitectes. Va ser fundada en 2009 per a impulsar la igualtat de gènere en el sector de les arts visuals i la professionalitat en un marc de bones pràctiques.

Des de llavors, desenvolupa diferents iniciatives, entre les quals hi ha la celebració cada dos anys d’un fòrum de reflexió i debat sobre l’evolució de la situació de les dones en el sistema de l’art. Té com a objectiu principal promoure la igualtat real i efectiva entre dones i homes dins del sector de les arts visuals, en aplicació de l’article 26 de la Llei d’igualtat. Des dels seus inicis, el MAV ha focalitzat gran part del seu esforç a analitzar, avaluar i generar dades en format d’informes, comunicats i denúncies, que assenyalen la desigualtat en la presència i el paper de les dones en les arts.

MAV disposa d’un node territorial de setanta sòcies (un 10 % del total nacional) a les províncies d’Alacant, Castelló i València. La seua portaveu és Rosalía Torrent, directora del museu de Vilafamés i investigadora d’estudis de feminisme i gènere.

Programació

La programació s’ha iniciat aquest matí, a les 10.00 hores, amb la sessió de benvinguda i presentació a càrrec del director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del CCCC, José Luis Pérez Pont; la presidenta de l’Associació Dones en les Arts Visuals (MAV), Lola Díaz González-Blanco; i la portaveu de MAV a Alacant, Castelló i València, Rosalía Torrent; i la ‘performance’ ‘Ni muses, ni submises’, d’ArteyActivismoFem. En acabant, a les 11.00 hores, hi ha hagut una trobada amb Frances Morris, directora de la Tate Modern, moderada per la crítica d’art i comissària d’exposicions Marisol Salanova.

A les 12.30 hores, la gestora cultural Toni Picazo ha moderat el ‘Panell de bones pràctiques’, en què s’ha reflexionat sobre ‘In memoriam’, del col·leccionista José Ramón Prieto; el treball de les galeries The Liminal, Cómo ser fotógrafa i Beatriz Pereira; l’exposició ‘Pintar, crear, viure. Dones artistes de l’Alt Empordà (1830-1939)’; el projecte ‘Dones artistes a Espanya (1830-1939)’ i el treball de Felipa Manuela i d’Archivas&Documentas/Mujeres, arte y visualidades de Ecuador.

La vesprada de divendres es dedicarà a reflexionar sobre les conclusions del Laboratori Relectures. Les relatores són Mariángeles Pérez-Martín, professora d’Història de l’Art de la Universitat de València (UV), i Sofía Rodríguez Bernís, directora del Museu Nacional d’Arts Decoratives. En les sessions internes participen Orlando Brito, director del CAAM de Las Palmas; Núria Enguita, directora de l’IVAM; Concha Lomba, catedràtica d’Història de l’Art de la Universitat de Saragossa; Patricia Molins, coordinadora d’exposicions MNCARS; José Luis Pérez Pont, director del CCCC i del CMCV; Mariángeles Pérez-Martín, professora d’Història de l’Art de la Universitat de València (UV); Sofía Rodríguez Bernís, directora del Museu Nacional d’Arts Decoratives; Fernando Sáez Lara, director del Museu d’Antropologia; Bia Santos, artista, comissària d’exposicions i secretària de l’ANIAV; i Isabel Tejeda, comissària d’exposicions, crítica d’art i professora de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Múrcia.

Després d’una pausa, a les 18.00 hores, hi haurà un diàleg entre Andrea Giunta, comissària d’exposicions, autora de ‘Feminisme i l’art llatinoamericà’ i professora d’Art a la Universitat de Buenos Aires; i Nekane Aramburu, comissària d’exposicions, museòloga i directora d’Es Baluard (2013-2019). Modera Yolanda Peralta, professora universitària, investigadora i comissària d’exposicions.

El ‘Panell de bones pràctiques’ tornarà a les 19.30 hores amb el debat entorn de Casa MA, de Costa Rica i el Perú; el col·lectiu Nosotras Proponemos, d’Argentina; el col·lectiu La Revuelta, de Guatemala; la xarxa ‘Les dones canvien els museus’; i el treball valencià ‘Relectures. Itineraris museístics en clau de gènere’. En aquest cas serà Carme Mariscal, historiadora de l’art i gestora cultural, qui modere.

Respecte a aquest dissabte, 13 de novembre, Refectori iniciarà l’activitat del fòrum a les 09.30 hores amb la taula redona ‘Art, currículums educatius i gènere’, amb la participació de Ricard Huerta, artista i director de l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la UV; la professora d’Història de l’Art de la Universitat de Màlaga Belén Ruiz; Rosa Sáez, professora i membre de la Unitat d’Igualtat de l’EASD València; Rosa Sansegundo, presidenta d’EUFEM (Plataforma Universitària d’Estudis Feministes); i Miriam Varela, professora d’Història de l’Art i cofundadora del col·lectiu Las Roldanas. Modera Juncal Caballero, directora del màster en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana (UJI).

Després d’una pausa per al café, a les 11.35 hores, María José Magaña, gestora cultural i anterior presidenta de MAV, i Beatriz Pereira, coordinadora de l’eina MAV per a la igualtat en museus i centres d’art, donaran a conéixer els primers resultats d’aquesta eina.

A les 12.30 hores, el ‘Panell de bones pràctiques’ reflexionarà sobre la International Association Women’s Museums (IAWM); Archives of Women Artists, Research and Exhibition, de França (AWARE); la convocatòria ‘Reset’ del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana; el grup de treball Museus i Gènere de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya; el Portal d’Igualtat de València i la residència artística de Villanueva del Rosario (Màlaga) RARA. Moderarà Irene Llàcer, historiadora de l’art, gestora cultural i tècnica d’Educació i Programes Públics de l’IVAM.

Finalment, Lola Díaz González-Blanco, presidenta de MAV; Rosalía Torrent, professora d’Estètica i Teoria de les Arts de l’UJI i directora del MACVAC; i Nerea Ubierto, comissària d’exposicions i gestora cultural, clausuraran el ForoMAV21 a les 13.30 hores amb les principals conclusions de l’edició.