El Consorci de Museus dona suport a la creació jove col·laborant en el projecte europeu ‘BITE of Art’

S’obri la convocatòria per a organitzacions juvenils, joves artistes i grups d’artistes que expressen el seu activisme a través d’obres d’art contemporani

El projecte està cofinançat pel programa ‘Creative Europe’ de la Unió Europea

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana col·labora en el programa europeu ‘BITE of Art’, per al suport de la creació jove i la integració de l’art contemporani entre la joventut.

Es tracta d’una iniciativa conjunta de diferents institucions i organitzacions culturals provinents d’Espanya, Eslovènia i Sèrbia per a incorporar pràctiques innovadores en l’àmbit de la cultura formant un camí per a l’accessibilitat de l’art contemporani entre la ciutadania jove.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha destacat que “des del nostre programa d’educació i mediació estem treballant en diferents projectes interinstitucionals i internacionals a través de programes com el màster PERMEA, de mediació i educació a través de l’art; el programa de residències de creació ‘Cultura Resident’ o ara el programa europeu ‘BITE of Art’ dirigit a l’art jove”.

‘BITE of Art’ és un programa d’investigació sobre la cerca de noves formes de relació dels museus amb les audiències joves. En la línia de la convocatòria ‘Cercles del Consorci de Museus’ per a projectes de mediació cultural per a joves d’entre 14 i 18 anys, la proposta de ‘BITE of Art’ dona suport a la creació artística jove ampliant-ne la franja d’edat fins a 35 anys, la qual cosa permet abordar aquesta investigació des de diferents perspectives, amb projectes que ells mateixos han desenvolupat.

Pérez Pont ha destacat “la importància de reconéixer la capacitat crítica de la creació jove i la seua implicació en les problemàtiques actuals com a part activa de la societat, generadora de coneixement i de consciència social”.

Balkan Urban Movement, en cooperació amb les organitzacions sòcies del projecte ‘BITE of Art’, entre les quals es troba el Consorci de Museus, ha obert una convocatòria pública dirigida a organitzacions juvenils, joves artistes i grups d’artistes d’Eslovènia, Sèrbia o Espanya.

L’autor o autora de l’obra d’art proposada ha de ser un o una artista jove o estudiant d’art, de fins a 35 anys.

Aquesta convocatòria, que té el suport de la Unió Europea, per mitjà del programa ‘Creative Europe’, té com a finalitat donar suport a la realització i exhibició de 6 obres d’art contemporani amb un rerefons de compromís i cooperació social. El tema de l’obra d’art proposada ha de respondre a un o més d’aquests valors universals: pau, solidaritat, llibertat, igualtat i tolerància. Les obres d’art proposades poden produir-se en cooperació amb altres artistes a través de grups no formals, o com una acció conjunta amb alguna organització juvenil dels seus països.

L’objectiu de la convocatòria és donar suport a l’expressió d’organitzacions juvenils, joves artistes i activistes mitjançant obres d’art contemporani socialment compromeses que promoguen valors bàsics europeus.

El missatge de les obres d’art ha de tindre com a objectiu principal augmentar la consciència i sensibilització sobre aquests cinc valors europeus clau entre les persones joves i la població en general.

Els projectes presentats han de ser representatius de l’art contemporani en les seues diverses expressions. Les obres presentades poden ser part de les accions, campanyes i/o projectes en marxa de l’organització juvenil, la visualització de la seua missió o una acció completament nova, part de l’obra existent de l’artista o l’inici de noves reflexions.

La convocatòria ofereix suport en la producció de l’obra, per valor de 1.000 euros, i la seua exposició i presentació en els principals esdeveniments d’art contemporani de ‘BITE of Art’ a Belgrad, Ljubljana i València, al Centre del Carme.

Les persones seleccionades participaran en el taller internacional de 5 dies ‘Finetuning master-class’, amb la resta d’artistes joves seleccionats en aquesta convocatòria i ONG juvenils, per a aprendre i practicar la realització i producció d’obres d’art contemporani, amb sessions de la mà de reconeguts professionals i professors d’art contemporani.

A més, es gravarà un curtmetratge sobre l’artista o el grup d’artistes guanyadors, la seua obra d’art i el seu rerefons social, el qual es difondrà i emetrà a través de la xarxa ‘BITE of Art’.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de juny. En finalitzar, un jurat format per professionals d’Espanya, Sèrbia i Eslovènia avaluarà les propostes.

La previsió és que la producció de les peces es faça entre el 10 de juliol i el 15 d’agost. La seua exposició es programarà entre el setembre de 2020 i el febrer de 2021.

BITE of Art

El programa ‘BITE’ combina solucions modernes de màrqueting, negocis, TIC i comunicació amb innovadors esdeveniments artístics contemporanis i actuacions, i crea un paquet integral que té com a objectiu redefinir l’enfocament de l’art contemporani en el mercat.

‘BITE’ té com a objectiu arribar, com a nou públic d’art contemporani, a joves d’entre 18 i 35 anys, que es comuniquen activament en el món digital i que utilitzen diàriament tecnologies TIC per a satisfer diferents necessitats d’oci i relacionals. El projecte ‘BITE of Art’ està protegit pel programa ‘Creative Europe’ de la Unió Europea, i tindrà una duració de dos anys, amb l’objectiu de desenvolupar i provar un model de negoci BITE aplicable a totes les institucions d’art contemporani a Europa i posar-lo a prova en 3 països, per a construir un nou públic per a l’art contemporani.